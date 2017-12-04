Bilgisayarları çalan hırsız güvenlik kamerasında

Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde Ayvanat Mahallesi’nde Ayhan Gülel’e ait ekspertiz merkezinde meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Gülel, pencerenin kırıldığını ve bilgisayarların yerinde olmadığını fark edince polise haber verdi.

İş yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yüzü maskeli hırsızın görüntülerine ulaştı. Hırsızlık anının saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdığı olayda yüzü maskeli bir hırsızın içeride rahatça dolaşıp bilgisayarları kucağına alarak çıktığı görüldü.

Polis ekipleri, yüzü maskeli hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.