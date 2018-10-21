Bilim şenliği ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüz binlerce kişiyi Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde buluşturan Bilim Şenliği sona erdi. TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu) 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen Bilim Şenliği'nde, ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, GAP Kalkınma İdaresi, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi ve sponsorların desteklediği TÜBİTAK 4007 Şanlıurfa Bilim Şenliğine Türkiye'nin 81 vilayetinden yaklaşık 300 bin kişi katıldı.

Medeniyetin doğduğu, büyüdüğü ve yaşadığı şehirde yüzbinlerce kişiyi bilimin heyecan uyandıran dünyasında yolculuğa çıkaran Bilim Şenliği'nin kapanış töreninde ödüller sahiplerini buldu.

Ülkenin geleceğini şekillendirecek genç beyinlerin hayal güçleri ve yeteneklerini kullanarak birbirinden değerli bilimsel çalışmalarını tanıtmalarına olanak tanıyan Bilim Şenliği kapsamındaki yarışma sonuçları açıklanırken adeta nefesler tutuldu.

Bilimin doğduğu ve 800'den fazla bilim insanının yetiştiği Şanlıurfa'daki Bilim Şenliğinde uluslararası düzeyde düzenlenen yarışma ve final projelerinde dereceye girenlere ödülleri Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ile diğer davetliler tarafından verildi.

Şenliğin şampiyonları takım arkadaşlarıyla birbirlerine sarılarak sevinçlerini paylaştılar.

Ev sahibi Piazza'ya plaket

Törende, başarıyla gerçekleşen organizasyona üç gün boyunca ev sahipliği yapan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi yöneticilerine de teşekkür plaketi İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan tarafından verildi.

Ziyaretçi akını

Bilim Şenliği süresince il genelinde eğitim-öğretim gören öğrenciler gruplar halinde geldikleri şenlik alanında, stantlarda uygulamalı olarak sergilenen bilimsel çalışmaları görme fırsatı buldular. Hem bilimle tanışan hem de bilimsel çalışmaların nasıl yapıldığını uygulamalı olarak gören öğrenciler, keyifli anlar yaşama fırsatı buldular.

Heyecan dolu yarışmalar yapıldı

Bilimsel, sanatsal ve sportif birçok faaliyetin yer aldığı bilim şenliği kapsamında, 93 Bilimsel ve Tematik Atölye Çalışması, 1395 Atölye, 11 Sahne Gösterisi, 3 Çalıştay, 6 Söyleşi, 5 Bilimsel Şov, Astronomi Gösterileri, Bilgi Yarışmaları, Uluslararası VEX Yarışması ve Ödüllü Uluslararası STEAM Yarışması yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden 255 öğretmen ve akademisyenin görev aldığı şenlik kapsamında 20 bin öğrenciye birebir atölye eğitimi verildi. 500 öğretmen Ulusal STEAM çalıştayına katıldı. 120 öğretmene Astronomi Öğretmen Semineri verildi. 150 öğretmen ile Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi Çalıştayı gerçekleştirildi.