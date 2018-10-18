Bilimin doğduğu kentte Bilim Şenliği

Çeşitli etkinliklerle renkli görüntülerin oluşturulacağı şenlikleri 300 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Şanlıurfa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Harran Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, GAP Kalkınma İdaresi, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile sponsorların desteklediği TÜBİTAK 4007 Şanlıurfa Bilim Şenliği, düzenlenen açılış töreniyle start aldı.

Piazza AVM'nin etkinlik alanında düzenlenen törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, GAP Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Harran Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, eğitimciler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Vali Abdullah Erin, şenliğin açılış töreninde yaptığı konuşmada bu yıl ikinci kez düzenlenen Bilim Şenliği'nin, çocuklarımıza yeni bir bakış açısı, yeni bir yaklaşım tarzı ve olaylara farklı bakabilme yetisi kazandıracağını söyledi.

Bilim Şenliği'nin düzenlenmesinde katkıları bulunan başta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye, GAP Kalkınma İdaresi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı yöneticilerine, Milli eğitim Müdürü Şerafettin Turan ve şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Erin, "Şanlıurfa, ilimin, bilimin, fennin ve bu konudaki etkinliklerin ve faaliyetlerin sadece ulusal çapta değil, uluslararası alanda ses getirecek bir şekilde gerçekleştirilebileceği yegâne şehirdir. Çünkü Şanlıurfa, medeniyetin doğduğu, büyüdüğü ve yaşadığı şehirdir. Ve bizim atalarımız astronomide, fizikte, matematikte, kültürde, sanatta ve dahi birçok alanda dünya medeniyetlerinin yeşermesine ve gelişmesine vesile olacak çalışmalar ortaya koymuşlardır. Yanı başımızdaki Harran, dünyanın ilk üniversitesinin kurulduğu şehirdir. Batı medeniyetinin iyi yönlerinin çıkmasına öncülük etmiş bilim ve ilim adamlarımız, Harran'da ya eğitim gördüler ya da öğretmenlik yaptılar” dedi.

Vali Erin, o tarihten bu tarihe bir kısır döneme girildiğinin de kabul edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bunun aşılması gerekiyor. Bunu da bir süredir devam eden eğitim sistemiyle aşamayacağımızı Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımız dahil bu işe aklı eren herkes söylüyor. İşin temelinde şu var. Vicdanı, fikri ve zihni hür birey yetiştirmezseniz, ilim ve bilim insanı yetiştiremezsiniz, bilimde, sanatta ve kültürde dünyada öncü olamazsınız. İnce insanların zihni ve fikri hür olacak” şeklinde konuştu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bireylerin kimseye fikrini, zihnini ve vicdanını teslim etmemesi gerektiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Pırıl pırıl gelecek vadeden çalışkan gençlerimizi geçen dönem içerisinde bir tane meczuba feda etmek zorunda kaldık. Bunun acı tecrübelerini geçmiş dönemlerde çok yaşadık. Bakınız, pırıl pırıl gelecek vadeden çalışkan gençlerimizi geçen dönem içerisinde bir tane meczuba feda etmek zorunda kaldık. Bunun muhasebesini artık yapmak gerekiyor. İnsanlarımızın, şunun bunun esiri, fikri ve zihni birilerine eslim olmuş bireyler şeklinde değil, sadece Allah'a ve borçluluk hissedecekse devlete, ailesine ve topluma karşı sorumluluk hisseden, onun bilinciyle yaşayan hür araştırmacı sorgulayan bireyler olarak yetişmesi gerekir. Önüne konan derslerin ne olduğunu anlamadan testleri çözmek zorunda bırakılan bir gençlik ve nesil, bizim geleceğimizi oluşturamaz. Türkiye'yi, dünyada öncü devlet haline getiremez. Kısır çekişmeleri ve çatışmaları bir tarafa bırakarak bu tür faaliyetleri toplunun gündemine taşıyalım."

Hedef gelecek yıl 500 bin kişiye ulaşmak

Vali Erin, geçen yılki Bilim Şenliği'nde 200 bin çocuğa ulaşılırken, bu yıl ki sayısının ise 300 bin olduğunu söyledi. Şanlıurfa'da 7'den 70'e herkesin gündeminde ilim, bilim, okuma ve araştırma olmasını istediklerini dile getiren Vali Erin, “Bu yıl, geçen yıla göre daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Burada, geniş halk kitlelerinin ve özellikle gençlerimizin dikkatini bu alanlara yönlendirmek istiyoruz. Gelecek yıl da 300 bin değil, 500 bin kişiyi hedefleyen bir Bilim Şenliği düzenlemeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Bu cennet vatanımızın geleceğini gençlerimiz şekillendirecekler”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de Türkiye'nin en genç ilinin bilimle uğraşması halinde, geleceğe umutla bakabileceklerini söyledi. Törende bulunan gençlere, “Kıymetli gençler şunu unutmayın ecdadımız bin yıl önce bilimde dünyaya ilham olmuştu” diye seslenen Çiftçi, “Basit bir şehirde yaşamıyorsunuz. Bu şehir, her zaman ilklerin şehridir. Onun için kendinize güvenin. Anne ve babalara da şöyle bir mesajım var. Ancak özgür beyinler, özgür düşünce icatları başarabilir. Çocuklarınızın yeteneklerini, onu özgür bırakmayla geliştirebilirsiniz. Bizler güveniyor ve inanıyoruz ki, Şanlıurfamızı, bu cennet vatanımızın geleceğini onlar şekillendirecekler" dedi.

“Çocuklarımızın geleceğine yapılan her yatırım, mutlaka bize geri dönecek”

GAP Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil de Şanlıurfa Bilim Şenliği'nin, iş ve el birliğinin en güzel örneklerinde biri olduğunu söyledi. Bilim Şenliği'nin çok başarılı olacağına inandığını dile getiren Karahocagil, “Çocuklarımızın geleceğine yapılan her yatırım, mutlaka bize geri dönecek. Bu çalışmayı da öyle değerlendiriyoruz. Çünkü burası, bilimin ve medeniyetin doğduğu yer. Buradan daha güzel şeyler doğacak. Şanlıurfa'nın ve bu bölgenin kaderi bu çocuklarımız sayesinde değişecek” şeklinde konuştu.

“Bu tür etkinlikler hayal gücünün ürünüdür”

Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık da TÜBİTAK destekli düzenlenen Bilim Şenliği'nin, bilim fuarlarını öğrenmeye istekli ve merak eden araştırmacı bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biri olduğunu kaydetti.

Bilim fuarlarının, genç beyinlerin, bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişlerini fark etmelerine öncülük ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Sarıışık, "Bu tür etkinlikler hayal gücünün ürünüdür. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu hayal gücünün ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucu Harran Üniversitesi olarak bu şenliğe 20 öğrence kulübü ve 91 temsilcimizle destek vermiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa İl Milli eğitim Müdürü Şerafettin Turan ise Bilim Şenliği'nde Türkiye'nin çeşitli illerinden 20 bin öğrencinin birebir atölye eğitimi alacağını dile getirdi. Bilim Şenliği'nde 500 öğretmenin Ulusal STEAM çalıştayına katılacağını, 120 öğretmene Astronomi Öğretmen Semineri verileceğini ve 150 öğretmen ile Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi Çalıştayı gerçekleştirileceği bilgisi veren Turan, "Bilim Şenliği kapsamında 81 ilden 5 binin üzerinde katılımcının kentimizi ziyaret etmesi, toplamda 300 bin kişinin şenliğe katılmasını bekliyoruz. Şenliğe 95 bin 650 öğrenciyi Büyükşehir belediyesi ile taşınması gerçekleştirilecek. Uluslararası düzenlenen yarışma sonunda finalde ağırlanan projelerden dereceye girenler ödüllendirilecek. Gençlerimizi, teknoloji üretimine yönlendirecek sanatsal ve sportif alanlarda gelişmelerle destekleyecek çok önemli etkinlik ve organizasyonlar gerçekleştirilecek. Bu organizasyonlar içerisinde Türkiye'nin en büyük Bilim Şenliği olmaya aday gösterilmiş olan bu projemiz 81 ilde TÜBİTAK tarafından yapılan sunumlarda da örnek proje olarak tanıtılması bizleri ayrıca mutlu etmiştir” dedi.

Turan, Bilim Şenliği gibi vizyon etkinliklerin kentin gelişimi açısından büyük bir fırsat olduğunu vurgulayarak, “Gençlerimizin bilimle iç içe olması, önem verdiğimiz hususların en başında gelmektedir. Daima ülkemizi kalkındıracak yeniliklerin destekçisi olacağımızı belirtirken, bu kapsamda emeği geçen başta Sayın Valimiz Abdullah Erin olmak üzere tüm Ar-Ge ekibine, çalışma arkadaşlarıma ve bize destek olan özel ve resmi kuruluşların temsilcilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yayılan konuşmaların ardından Vali Erin ile birlikte protokol mensupları tarafından Bilim Benliğinin açılış kurdelesi kesildi ve şenlikte yer alan stantlar gezildi.

Bilim Şenliği etkinlikleri

Bilimsel, sanatsal ve sportif birçok faaliyetin yer aldığı Bilim Şenliği'nde, 93 Bilimsel ve Tematik Atölye Çalışması, bin 395 atölye, 11 sahne gösterisi, 3 çalıştay, 6 söyleşi, 5 bilimsel şov, astronomi gösterileri, bilgi yarışmaları, Uluslararası VEX Yarışması ve Ödüllü Uluslararası STEAM Yarışması yapılacak.

Türkiye'nin çeşitli illerinden 255 öğretmen ve akademisyenin görev alacağı şenlik kapsamında 20 bin öğrenci birebir atölye eğitimi alacak, 500 öğretmen Ulusal STEAM çalıştayına katılacak, 120 öğretmene Astronomi Öğretmen Semineri verilecek ve 150 öğretmenle Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi Çalıştayı gerçekleştirilecek.

Bilimin doğduğu ve 800'den fazla bilim insanının yetiştiği Şanlıurfa'daki Bilim Şenliği'nde aynı zamanda 81 ilden 5 binin üzerinde katılımcının kenti ziyaret etmesi, toplamda 300 bin kişinin şenliğe katılması bekleniyor.

Şanlıurfa Piazza AVM'nin ev sahipliğinde yapılan şenlikte uluslararası düzeyde düzenlenen yarışma ve final projelerinde dereceye girenlere törenle ödülleri takdim edilecek.