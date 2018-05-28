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28 Mayıs 2018 15:23

Binlerce balık kıyıya vurdu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Hec Hıdır Barajı’nda binlerce balık kıyaya vurdu.

Binlerce balık kıyıya vurdu

28 Mayıs 2018 15:23

Çevre köylerde yaşayan vatandaşlarda korkuya neden balık ölümleri ile ilgili inceleme başlatıldı.


Siverek ilçesi Hec Hıdır Barajı çevresinde hayvan otlatan çobanlar, binlerce balığın kıyıya vurduğunu gördü. Köylülerin ihbarı üzerine Siverek Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bölgede incelemelerde bulundu. Gözelek köyünden Fırat Göz, balık ölümlerinin üç gün önce başladığını belirterek, “Barajdan pis bir koku yayılmaya başlamıştı, barajın yanına geldiğimizde zaten milyonlarca balığın kıyaya vurduğunu gördük. Tüm balıklar ölmüştü. Arkadaşlarla birlikte yetkililere haber verdik. 3 gündür hayvanlarımızı baraj gölletin de sulayamıyoruz. Çünkü korkuyoruz, hayvanlarımız zehirlenebilir" dedi.


Balık ölümleri ile ilgili bilgi veren Siverek Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili İbrahim Şık, "Balık ölümleri bize intikal eder etmez, iki ekibimizi bölgeye sevk ettik, baraj göletinin her tarafından numuneleri aldık. Gün içerisinde bu numuneleri Gaziantep ve İzmir Bornova Su ürünleri ve araştırma merkezine göndereceğiz. Buradan aldığımız sonuç ve bilgiler çerçevesinde, tedbir ve çalışmalarımızı yapacağız” şeklinde konuştu




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