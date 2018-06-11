Binlerce kişi Kadir Gecesinde Balıklıgöl’e akın etti

Şanlıurfalılar Kadir Gecesinde dua etmenin heyecanı yaşadı. Binlerce kişi Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve bin aydan hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesinde Balıklıgöl’de bulunan Dergah Camisine akın etti. Her yaştan Şanlıurfalının akın ettiği Balıklıgöl’de eller semaya açıldı. Cemaat tekbir ve salavatlar eşliğinde dua etti. Camiye sığmayan kalabalık açık alanda saf tutup namaz kıldı.

Vatandaşlar biri, “Kadir gecesi Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği gece. Peygamber Efendimizin doğduğu gece, bu gecede herkes ibadet yapar. Allah bu namazın sayısını arttırsın daha çok olsun inşallah. Ne mutlu ki bugün kalabalık gördük namaz kılacak Yer bulamadık ama Allah-u Teala bize bugünleri gösterdi. Bugünleri göremeyenler de var buralara gelemeyenler de var Yani çok şükür bunları da görüyoruz” ifadelerinde bulundu.

Müslüm Keçecioğlu, “Allah herkese bu geceyi iyi nasip etsin. Namaz kılacak yer yok bu gecenin kıymeti böyle bir şey, bu geceyi herkes yaşayamaz. Allah hepimize nasip etsin inşallah herkese, kurtuluş geliyor, Kurtuluş gecesidir. Başka bir şey değil kısa ve öz” dedi.

Ahmet Durmaz, “Suruç’tan ailecek geldik, Kadir gecesinin yaşamak için. Ümmeti islam alemine dua etmek için ve Müslümanların bir araya gelebilmesi için. Hazreti Muhammed’e dua edebilmek için ben kendim içeriden çıktım, millet yerde kılıyordu yer bulamadığından dolayı. Genişletilmesi güzel olur, insanların İslam’a olan bağlılığından dolayı Akın ediyorlar ve bir araya geliyorlar. İnsanların Özellikle bu gecede yaptığı duaların İslam alemi için inşallah kabul olur. Müslümanların bir araya gelmesi için vesile olur” şeklinde konuştu.

Muhammed Emin Maraşlı, “Şanlıurfa peygamberler şehri, görmüş olduğunuz makamı İbrahim Halil dergahında tüm Türkiye’ye saygı ve sevgilerimizi iletiyorum. Tüm Müslüman kardeşlerimizin Kadir gecesi mübarek olsun diyorum. Kadir gecesinin bence anlamı birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi kaynaştığı bir gecedir” diye konuştu.

Başka bir vatandaş ise, “Şanlıurfa’da Hayır akşamı, herkesin bütün duaları kabul olsun. Bütün Müslümanların kandilleri mübarek olsun, gelecek bayramlarını kutlarım, nice gecelere vesile olmasını Allah’tan talep ederim. Allah din, iman, can versin. Maşallah camiler tıklım tıklım, şu an Şanlıurfa’da gördüğünüz gibi camilerde kılınacak Teravih namazı yeri yok. Allah’a bin şükür olsun Urfa Türkiye’nin gönülüdür. Urfa dediğin peygamberler şehridir, Urfa için canımız fedadır, Urfa dendimi kanımız durur, Urfa için canımız feda” sözlerini kaydetti.