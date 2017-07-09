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09 Temmuz 2017 19:15

Binlerce kişi Şanlıurfalı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis’te PKK’lı teröristlerin hain saldırı sonucu şehit olan 24 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Halil Ateş’in cenazesi memleketi Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde binlerce kişi tarafından uğurlandı.

Binlerce kişi Şanlıurfalı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

09 Temmuz 2017 19:15


Bitlis’te PKK’lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Halil Ateş’in cenazesi memleketi Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde defnedildi. Cumhuriyet Mahallesindeki Süleymaniye Camisine getirilen cenaze, vatandaşların “ Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları ve tekbirlerle karşılandı. Askerler tarafından omuzlara alınan al bayraklı tabut, camiye götürüldü. Şehidin tabutuna sarılan babası ve kardeşleri, gözyaşları döktü. Tabutun başından götürülmek istenen şehidin kız kardeşleri “Biraz daha kalalım” diyerek görevlilerden müsaade istedi. Uzun süre tabuta sarılan şehidin babası ve kardeşleri daha sonra cenaze namazını kılmak için saf tuttu. Şehidin annesi Asiye’nin ise 10 yıl önce yakalandığı bir hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.


Cenaze namazını İl Müftüsü İhsan Açık kıldırdı. Kılınan namazın ardından omuzlara alınan şehidin al bayrağa sarılı tabutu, tekbirler ve teröre lanet sloganları eşliğinde Şıh Nasır Aile Mezarlığına götürülerek dualar eşliğinde defnedildi.


Cenazeye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti milletvekilleri, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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