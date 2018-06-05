Binlerce yıllık 2 tarihi eser müze taşınırken kayboldu

Yetkililer, bakanlığa kayıp bilgisi verdikleri eserlerin müzenin taşınması sırasında başka çağlara ait eserlerin taşındığı kolilerin içerisine konulduğunu değerlendirdiklerini ifade etti.

Şanlıurfa Müzesinde devir teslim sırasında yapılan incelemede 10 bin yıllık Neolitik döneme ait taş damga mühür ile 6 bin yıllık Eski Tunç Çağı dönemine ait bir hayvan figürünün kaybolduğu ortaya çıktı. Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, eserlerin bulunamadığını Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bildirdi. Bakanlık tarafından gönderilen müfettişler, kaybolan eserler hakkında müzede inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda eserlerin taşınma sırasında kaybolmuş olabileceği belirtildi. Konu hakkında bilgi veren yetkililer, müzenin taşınması sırasında boyutları 2 ve 3 santim olan iki eserin büyük ihtimalle başka döneme ait eserlerin saklandığı kolilere konulduğu için kendi bölümlerinde bulunamadıklarını dile getirdi. 10 bin yıllık taş mühür ile 6 bin yıllık hayvan figürünün bulunması için yaklaşık 75 bin eserin tek tek inceleneceği açıklandı.

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, eserin müze içerisindeki başka bir kutuda olabileceğini belirterek, "Biz kendimiz bakanlığın duyuru kısmında yayınladık. Böyle iki tane eserimiz yok ama yok derken çalınma da değil. Çok ünik eserler var, onlar orada, bunlar neredeyse etütlük nitelikte, orada değiller. Büyük ihtimalle taşınma esnasında farklı kutulara giren, dönemin dışında bulabileceğimiz eserler. Eserler ünik değil, önce onu söyleyeyim. Etütlük eser. Onlar gibi yüzlerce eserimiz var. Sayım sonucunda çıkabilir. Yarın öbür gün çıkabilir, sayımlar devam ediyor çünkü. Bu işlemler rutin işlemlerdir. Tarihi eserlerin çalınmadığını, farklı kutulara girebildiğini, yer değiştirebildiğini, daha sonraki sayımlarda ortaya çıkabildiğini geçmiş dönemlerde gördük. Biz mevzuat uyarınca bakanlığa bilgi verdik” dedi.

"Her ihtimale karşı önlemimizi aldık"

Her ihtimale karşı önlem aldıklarını söyleyen Aslan, ”Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü sayfasında aynı durumda olan bir çok yer var. En fazla esere sahip olan müzeyiz. Taşınma yaptık. Biz çalınmadığını, farklı bir bölüme gittiğini düşünüyoruz. Büyük ihtimalle bu eser birkaç ay sonra bulunacak ama biz görevimiz gereği bunu bakanlığa bildirmek zorundayız. Sınır kapılarına da bildiriyoruz. Deponun başka bir yerindeki kutularda olabilir. Yaklaşık 75 bin eser arasında aramamız gerekiyor. 75 bin eserin envanter fişini alıyorsunuz, çıkarıyorsunuz. Bir eseri çıkarıp koymak yaklaşık yarım saati buluyor” diye konuştu.