Bir asır sonra gelen su sevinci

Bir asır boyunca susuzluktan dolayısıyla büyük mağduriyetler yaşayan göçerler için su kuyusu açmak için çalışmalar başladı.

Hamık Göçerleri’nin sesini duyan Ceylanpınar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi yerleşim yerinde su kuyusu açmak için sondaj çalışmalarına başladı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, Hamık yerleşim yerinde yaşayan vatandaşların ilkel şartlarda hayatlarını sürdürdüklerini söyledi. Belediye başkan yardımcısı Mehmet Bayol yapmış olduğu açıklamada, "İçme suları olmadığı için kendi içme sularını ve hayvancılıkla uğraştıkları için hayvanların içme sularını tankerlerle TİGEM’den getiriyorlardı. Ceylanpınar Belediyesi olarak vatandaşlarımızın durumunu ŞUSKİ’ye ilettik. Genel Müdürümüz Hamdi Us, vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için bir sondaj makinesi göndererek içme suyu kuyusu açılması çalışmalarını başlattı. İnşallah en kısa zamanda vatandaşlarımızı içme suyuna kavuşacaklar. Hem hayvanlarının içme sularını hem de kendi su ihtiyaçlarını buradan karşılayacaklar" dedi. Yerleşim yeri sakinlerinden göçer Mehmet Demir de, yıllarca susuz olduklarını ve büyük mağduriyetler yaşadıklarını söyledi. Perişan durumlarını Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya aktardıklarını ifade eden Demir, "Sondaj çalışması başladı. Suya kavuşacağımız için çok mutluyuz" diye konuştu. Şaha Demir ise, susuzluktan dolayı çok sıkıntı çektiklerini, su kuyusu çalışması başlatıldığı için mutlu oldukları ifade ederek Belediye Başkanı Menderes Atilla ve büyükşehir belediye başkanına teşekkür etti.