Bir saatlik yağmur yolları göle çevirdi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle gölete dönen yolda araçlar mahsur kaldı. Araç ve sürücüler, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3 gündür devam eden yağmur bugün öğle saatlerinde şiddetini arttırdı. Yağmur nedeniyle yollar adeta göle döndü. Bazı araçlar göle dönen yollarda yarıya kadar suya gömüldü. Mahsur kalan araçları vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıkartmaya çalıştı. ŞUSKİ ekipleri, suyu tahliye etmek için büyük çaba harcadı. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Hayatı olumsuz etkileyen yağmur yaklaşık 1 saat boyunca devam etti.