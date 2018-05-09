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09 Mayıs 2018 12:43

Bir Urfa Masalı oyunu Viranşehirlilerin beğenisine sunuldu

Bir Urfa Masalı adlı tiyatro oyunu ile ilçe turnelerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Viranşehirli tiyatro sevenlerle bir araya geldi.

Bir Urfa Masalı oyunu Viranşehirlilerin beğenisine sunuldu

09 Mayıs 2018 12:43


Sosyal Belediyecilik çalışmaları kapsamında vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek adına çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede tüm Şanlıurfalıları kültürel ve sosyal faaliyetler buluşturmaya devam ediyor. Şanlıurfa kent merkezinde her hafta sonu sanatsal oyunları ile sanatseverlerin beğenisine çıkan Büyükşehir Şehir Tiyatrosu, başlattığı ilçe turnesi kapsamında Viranşehir Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonunda tiyatro sevenlerle buluştu. 25 Kişilik ekibi ile Hasan Ocakoğlu’nun yazdığı ve yönettiği Bir Urfa Masalı adlı oyunu sanatseverleri hem eğlendirirken hem de güzel zaman geçirmelerini sağladı. Oyun sonunda Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Ekibini tebrik eden Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, Bu tür çalışmaların her zaman olması gerektiğini belirterek emeği geçen başta Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Nihat Çiftçi’ye teşekkür etti.


Öte yandan geçtiğimiz sezon kent merkezi ve ilçelerde 75 bin seyirciye ulaşan Büyükşehir Belediyesi Şehir tiyatrosu, bu yılki Bir Urfa Masalı ve 11 farklı çocuk oyunu ile sezon içerisinde 100 bin seyirciye ulaşmayı hedefliyor.


Çocuklar için her cumartesi tiyatro oyunu sahneleniyor


Çocuklara yönelik her Cumartesi saat 13.00’te Şair Nabi Konferans Salonunda uzman pedagoglar eşliğinde hazırlanan 11 farklı oyun sergileyen Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, çocukların hem gönüllerince vakit geçirmelerine hem de kişisel yönden gelişmelerine olanak sağlıyor.




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