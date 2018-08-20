Herkes şuna inanmalı ki Türkiye güçlü bir devlettir ve şu anda yaşanan komploların üstesinden gelecektir" ifadelerini kullandı.

Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, bayramların Rabbimizin bir nimeti olmasının yanı sıra, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, kardeşlik duygularını yenilemek için de önemli bir vesile olduğunu belirtti.

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da kardeşlik, birlik, beraberlik ve dostluk duygularının en üst seviyede yaşanacağını vurgulayan Pınarbaşı’nın mesajında, “Her zamankinden daha fazla kenetlenelim. Ülkemiz insanlarının zor günlerde nasıl bir milli ruhla güçlendiğini bize komplolar hazırlayanlara gösterelim. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Her zamankinden çok daha fazla kucaklaşmaya, sarılmaya, dayanışmaya ihtiyacımız var. Bayramı bunun için bir fırsat olarak görelim. Anaların yüreği yanmasın, evlatlar öksüz, yetim kalmasın. Unutmayınız, yollarda kaybedilen zamanın telafisi mutlaka vardır, ama kaybedilen canların, çekilen acıların telafisi yoktur. Akrabalarımızla, eş ve dostlarımızla kucaklaşıp güzel bir bayram geçirelim. Bayramın tüm gönüllere, hanelere, ülkemize ve İslam dünyasına huzur, saadet, selamet getirmesini diliyorum" denildi.