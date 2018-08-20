Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 12:56

Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı:

Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, Kurban Bayramının başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Bu bayram daha fazla kenetlenelim.

Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı:

20 Ağustos 2018 12:56

Herkes şuna inanmalı ki Türkiye güçlü bir devlettir ve şu anda yaşanan komploların üstesinden gelecektir" ifadelerini kullandı.


Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, bayramların Rabbimizin bir nimeti olmasının yanı sıra, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, kardeşlik duygularını yenilemek için de önemli bir vesile olduğunu belirtti.


Her bayram olduğu gibi bu bayramda da kardeşlik, birlik, beraberlik ve dostluk duygularının en üst seviyede yaşanacağını vurgulayan Pınarbaşı’nın mesajında, “Her zamankinden daha fazla kenetlenelim. Ülkemiz insanlarının zor günlerde nasıl bir milli ruhla güçlendiğini bize komplolar hazırlayanlara gösterelim. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Her zamankinden çok daha fazla kucaklaşmaya, sarılmaya, dayanışmaya ihtiyacımız var. Bayramı bunun için bir fırsat olarak görelim. Anaların yüreği yanmasın, evlatlar öksüz, yetim kalmasın. Unutmayınız, yollarda kaybedilen zamanın telafisi mutlaka vardır, ama kaybedilen canların, çekilen acıların telafisi yoktur. Akrabalarımızla, eş ve dostlarımızla kucaklaşıp güzel bir bayram geçirelim. Bayramın tüm gönüllere, hanelere, ülkemize ve İslam dünyasına huzur, saadet, selamet getirmesini diliyorum" denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç