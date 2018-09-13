Birecik Belediyesinden “İsot” tanıtımı atağı

Şanlıurfa'nın Birecik İlçe Belediyesi, yörenin değerlerini tanıtma çabasını sürdürüyor. Kelaynak kuşlarıyla ünlü kentte en az bu kadar önemli bir başka değeri olan patlıcan ve Urfa Fıstığının ardından mutfak kültüründe önemli bir yer teşkil eden “İsot” tanıtımı için de çalışmalara başlandı.

İŞKUR projesi kapsamında belediyede istihdam edilen bayan personeller tarafından hazırlanan isot biberi paketlenerek, kente gelen konuklara armağan edilecek. Bunun yanı sıra maddi durumu el vermeyen vatandaşlara da dağıtılacak. Birecik Belediye Başkanı Av. Faruk Pınarbaşı, nesli tehlike altında olan Kelaynak kuşları gibi patlıcanı, fıstığı ve isotu ile ünlü ilçelerinin sosyal ve kültürel yönden kalkınıp, tanıtımını sağlamak amacıyla farklı projeler geliştirdiklerini söyledi. Başkan Pınarbaşı, önce Birecik Patlıcanını tescil ettirdiklerini ardından sponsor desteği ile Urfa Fıstığı masalını anlatan katalog hazırladıklarını, şimdi sırada isot biberinin bulunduğunu ifade etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İsot Festivali yaparken, kendilerinin de bu tanıtıma katkı sunmak istediklerini anlatan Başkan Pınarbaşı, özenle hazırladıkları isotu küçük paketler halinde ilçeye gelen konuklara hediye edeceklerini bildirdi. Pınarbaşı, hazırlanması süren isot biberinin bir bölümünü de dar gelirli vatandaşlara dağıtacaklarını kaydetti. Yörede hasadına başlanan kırmızıbiberin özenle temizlenip kurutulmasıyla elde edilen ve "İsot" olarak bilinen ürünün hak ettiği değeri bulması için çalışma yaptıklarının altını çizen Başkan Faruk Pınarbaşı, "İlçemizde büyük ve küçük ölçekli üreticilerimiz tarafından yetiştirilen biberden elde edilen isot, Şanlıurfa genelini kapsayan mutfak kültürümüzde önemli yer teşkil ediyor. Yöremize has olan isotumuz, halk mutfağımızda pişirilen yemeklerin olmazsa olmazından birini oluşturuyor" dedi.

Başkan Pınarbaşı, yörenin toprak özelliklerinden dolayı Birecik isotunun tadının farkını hissettirdiğini vurgulayarak, "İsotu hazır almak yerine ucuza mal etmek için İŞKUR projesi kapsamında görev yapan kadınlarımızın katkısıyla kendimiz yapıyoruz. Bu ürünleri, özel günlerde ilçemize gelen konuklarımıza hediye edip, farklı bir tanıtıma imza atmak istiyoruz. Yöremizin sosyal ve kültürel zenginliklerini tanıtma konusundaki projelerimiz sürecek" diye konuştu.