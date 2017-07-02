Birecik Emniyet Müdürlüğüne 2 motosiklet

Şanlıurfa’nın Birecik İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı 2 adet motosiklet İlçe Emniyet Müdürlüğüne devredildi. Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, Birecik İlçe Emniyet Müdür Vekili Bayram Akşit ve Birecik İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Kandamar da motosikletlerin devir teslimine katıldı. Devir teslim kapsamında hazırlana protokolün imzalanmasının ardından, motosikletlerin evrak ve ruhsatlarını Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, Birecik İlçe Emniyet Müdür Vekili Bayram Akşit’e teslim ederek, hayırlı olması dileklerinde bulundu.