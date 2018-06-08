Birecik İlçe Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı:

Bizi ancak halk durdurur” dedi.

Birecik Belediye Başkanı Pınarbaşı, AK Parti Birecik İlçe binasında düzenlenen toplantıda konuştu. Partililerin, ’’ 4 defa kurşunlanan, 1 defa bombalanan, 5 belediye başkanı, 3 milletvekili kazandıran yarı ömrünü siyasete adamış, adam gibi adam” yazılı pankart açtığı toplantıda burunu bandajlı bir şekilde konuşan Pınarbaşı, hayatı boyunca esarete ve dışarıdan gelen talimatlara boyun eğmediklerinin altını çizdi.

Pınarbaşı, “Biz önce Allah’ın sonra milletin ve bu Birecik halkının önünde eğiliriz. Partimizde nahoş bir olay meydana geldi. Ama bu olay bizlerin sinerjisini düşürmez. Biz ne bombalar, ne kurşunlar yedik ama bunların hiç birinden yılmadık, hep Birecik’te olduk”dedi.

"Birecek’e gönül vermiş insanlarız"

Pınarbaşı, bütün çabalarının daha yaşanır bir ilçe ve halkın mutluluğu olduğuna işaret etti. Birecik’e gönül verdiğini belirten Pınarbaşı, “Bizler bir bahar, bir yaz, bir kış bu memlekete kalanlardan değiliz, ölene kadar bu memleketteyiz ve ölene kadar halkımızla birlikte mücadele edeceğiz. Burada hep birlikte ayyıldızlı bayrağımızı dalgalandırmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Türkiye’yi, bayrağı, Şanlıurfa’yı, Birecik’i, köyünü ve toprağını çok sevdiğini vurgulayan Pınarbaşı, “Bizler vatan, bayrak ve milletimiz için varız. Bu halk varsa bizler varız. Bu millet, bu bayrak yoksa, bu ezan okunmuyorsa bizlerde bu ülkede yok olmuşuz demektir. Onun için bütün mücadelemiz Allah, millet ve Kur’an içindir. Bizleri ne bombalar, ne mermiler, durdurur. Biz yolumuza durmadan devam ediyoruz. AK Parti için partimiz için gereğini yapacağız. Bizi ancak bu halk durdurur. Bu halk bize devam et dediği müddetçe bu yolda varız. Bize dur dediği zaman da onların emrine uyar, sinemize çekiliriz. Bizler koltuk sevdalısı değiliz ve menfaat için gelmedik. Allah’a şükür bu devlet ve yüce Allah bizlere verdi, onları yiyebilirsek, harcayabilirsek buna binlerce şükür ederiz” şeklinde konuştu.

"Oy verenlerin başını eğdirmedim"

Halkın teveccühü ile iki dönemdir Birecik Belediye Başkanlığı yaptığını vurgulayan Pınarbaşı, göreve geldiğinde halka verdiği “Bana oy verenlerin başını yere eğdirmeyeceğim” sözünün arkasında durmaya devam ettiğini kaydetti. Pınarbaşı, “Allah’a şükür bugüne kadar hiçbir hemşehrimin başını yere eğdirmedim. 40 yıldır bu kentte yapılmayan işleri biz 9 yıla sığdırdık. Biz şuna inanıyoruz, hizmetler biter, bizler de geçiciyiz. Bugün varız, yarın yokuz. Halk dur dediği zaman herkes durup gidecek. Önemli olan halkın günahını değil, sevabını almaktır. Yaptığımız hizmetlerden vatandaşın memnun olması ve onların duaları en büyük servetimizdir. 9 yıl boyunca hiçbir esnafımızı incitmedik. Hiçbir esnafımızı fikrinden ve partisinden dolayı, değerlendirmedik, kimseye haksızlık yapmadık. Görev neyse onu yaptık, tolerans gösterdik, ama ceza kesmedik. Önceki belediye başkanları gibi bizler de bu makamlardan gelip gideceğiz. Önemli olan insanları incitmeden, kırmadan bir takım hizmetler yapabilmektir” diye konuştu.