Birecik ilçe jandarma komutanına veda yemeği

Yemek öncesi konuşma yapan Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, “Tanıdığımıza çok memnun olduğumuz, Birecik’e uzun süre hizmet etmiş bir mesai arkadaşımızı, İlçe Jandarma Komutanımız Atakan ALPER’ i daha üstün ve zor bir göreve gönderiyoruz. İsmi, hizmetleri ile iyi anılacak bir mesai arkadaşımız. Kendisine ailesi ile mutlu ve başarılı bir meslek hayatı diliyorum. Birecik’e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bundan sonraki görevinde başarılı olacağına inancım tam. Allah yolunu açık etsin” dedi Birecik Belediye Başkanı Mehmet Faruk Pınarbaşı’da İlçemizdeki hizmetlerinden dolayı İlçe Jandarma Komutanına teşekkür ederek, Bundan sonraki görevinde başarı dileklerinde bulundu.

‘’ Birecik halkını tanımak, burada görev yapmak, sonsuz gurur verici’’

İlçe Jandarma Komutanı Atakan Alper ise yaptığı açıklamada, “Öncelikle bu yemeği düzenleyen başka Kaymakamımız Kadir Perçi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri tanımak, Birecik halkını tanımak, burada görev yapmak, sonsuz gurur ve mutluluk verici bir şey. Birecik’in insanıyla, yöresiyle, yaşantısıyla farklı olduğunu ve unutulmayacak bir yer olduğunu yaşayarak gördük. Bundan sonra rütbem ne olursa olsun Birecik’in bir turizm elçisi olacağımı tüm kalbim ile söylüyorum. Birecik her zaman kalbimizin köşesinde yer alacaktır. Ben bir kez daha tüm mesai arkadaşlarıma ve Birecik halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Bir hakkımız varsa helal olsun, sizler de hakkınızı helal edin” dedi.

Konuşmaların Ardından Birecik kaymakamı İlçe Jandarma Komutanına teşekkür belgesi ve plaket verdi. Birecik Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen veda yemeğinde, misafirler oruçlarını dualar eşliğinde açtılar. Veda yemeği, İlçe Müftü Vekili Bayram Oyan’ın okumuş olduğu yemek duası ile son buldu.