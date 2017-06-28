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28 Haziran 2017 18:36

Birecik kaymakamından boğulan çocuğun ailesine taziye ziyareti

Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, serinlemek için Fırat Nehri’ne giren ve boğularak hayatını kaybeden Abdulbaki Çelik’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Birecik kaymakamından boğulan çocuğun ailesine taziye ziyareti

28 Haziran 2017 18:36


Güzelyurt Camindeki taziye evinde gerçekleşen ziyarette Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, hayatını kaybeden Abdulbaki Çelik için Allah’tan rahmet diledi. Ailesi ile yakınlarına başsağlığı dileyen Kaymakam Perçi, çocukların kötü alışkanlıklardan ve tehlikeli bölgelerden uzak tutulması gerektiğinin altını çizdi.


Taziye ziyaretinde Birecik Kaymakamı Kadir Perçi’nin yanı sıra kaymakamlık yazı işleri müdürü Mehmet Yaşar Karaoğlu, Güzelyurt Mahalle Muhtarı Mehmet Çetin ve kaymakamlık proje ofisi çalışanları da eşlik etti.




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