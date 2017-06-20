’Birecik patlıcanı’ ve ’Urfa ekşilisi’ tescillendi

Çalıştayda, tescil ettirilen Birecik patlıcanı ve Urfa ekşilisi tescil belgesi verildi.

Coğrafi işaretler ve ülkemiz açısından önemi, sınai mülkiyet kanunu ve başvuru esasları, tescilli coğrafi işaretlerin denetimi ve AB tescil süreçleri, Şanlıurfa’da tescil edilen ve başvurusu yapılan, yapılabilecek coğrafi işaretler ile ilgili değerlendirmeler ile tescil ettirilen Birecik patlıcanı ve Urfa ekşilisi tescil belgesinin de verildiği çalıştayın açılış töreni Şanlıurfa Valiliği konferans salonunda yapıldı.

Çalıştayın açılış törenine Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Türk Patent ve Marka Kurumu (TPE) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Uğur Büyükhatipoğlu, Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Demirkol, Şanlıurfa STK başkanları ve davetliler katıldı.

Açılış töreni sonrası Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başvurusu yapılan Urfa ekşilisi tescil belgesi oda başkan İsmail Demirkol’a, Birecik Belediyesi tarafından başvurusu yapılan Birecik patlıcanı tescil belgesi de Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı’na verildi.

’’Üzerinde önemle durulmalı’’

Coğrafi işaretler, markalaşma ve tescil konularında sorulara cevap vermesi, sorunların tespiti ve çözüm geliştirilmesi yönünde gerçekleştirilen çalıştayı önemli bulduğunu kaydeden Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, “Yöresel değerleri ekonomiye kazandıran ve daha da önemlisi bunları yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı sağlayan coğrafi işaretler, özellikle Şanlıurfamız gibi zengin bir kültür mirasına sahip ilimizde, üzerinde önemle durulması gereken bir konudur” dedi.

Avrupa Birliği ve ülkemizde çoğunlukla gıda ürünlerine ait coğrafi işaret koruması olduğunu belirten Vali Tuna,“Bu kapsamda bir değerlendirme yapacak olursak şehrimiz, kendine özgü damak tadı ile Halil İbrahim bereketini ortaya koyan bir marka şehirdir. Yemek kültürünün tarihi, medeniyetlerin başlangıç noktası olan Şanlıurfa’da başlamıştır dersek, asla abartmış olmayız. Farklı zamanlardan, farklı kültürlerden birbirinden güzel lezzette zengin bir mutfağı olmasına rağmen, tescilli coğrafi işaret sayısı, maalesef bu zenginlikle uygunluk göstermemektedir. Tabi bu durum sadece ilimiz için geçerli değildir. Ülkemizde iki bin beş yüz civarında ürün, coğrafi işaret tescili alabilecek bir potansiyel taşıdığı halde 200 kadarının alması yolumuzun uzun olduğunu göstermektedir. Ancak özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar ve sevindirici gelişmeler, coğrafi işaret tescili konusunun kağıt üzerinde kalmadığını da göstermektedir” ifadelerini kullandı

’’Çok sayıda ürün tescili hakediyor’’

Urfa meyan şerbeti, Şanlıurfa biberi, Şanlıurfa çiğ köftesi, Birecik patlıcanı, Urfa ekşilisinin yanı sıra Urfa ciğer kebabı, Urfa Frenk çömleği, Urfa lebeni çorbası, Urfa haşhaş kebabı, Urfa soğan kebabı, Urfa isot çömleği, Urfa yağı, Urfa zerdesi, Urfa pancar boranısı yemeği, Urfa üzlemeli pilavı gibi 20’den fazla ürünün coğrafi işaret tescilini hak ettiğine inandığını dile getiren Vali Tuna, “Şehrimizin kalkınmasına değerli katkılar sunan bu çalıştay vesilesiyle Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Türk Patent ve Marka Kurumumuza şahsım ve Şanlıurfalı hemşehrilerim adına şükranlarımı sunarım” dedi.

’’Markalar değer kazanıyor’’

Törenin açılışında bir konuşma yapan TPE Başkanı Prof. Dr. Habip Asan da kurumun çalışma konuları, tescil esasları ve markaların korunması hakkında çeşitli bilgiler verdi. TPE’nin, Türkiye’yi uluslararası alanda fikri mülkiyet konusunda temsil ettiğini belirten Asan, “Ülkelerin fikri hazineleri, sahip olduğu özgün tasarımlar, markalar, coğrafi işaretlerin merkez bankası marka patent kurumlarıdır. Bundan kırk sene öncesine gittiğinizde ülkelerin toplam varlıkları içindeki maddi varlıkların oranı yüzde 80 oranındaydı. Markaların değer oranı ise yüzde 20’nin altındaydı. 2000’li yıllara geldiğimizde ise bu tersine döndü. Ülkelerin marka varlıkları, fikri varlıklarının değeri 87-90’a çıkmış, sahip oldukları maddi varlıkların değeri yüzde 20’nin altına gerilemiş durumda” dedi.

Marka değerinin şehirlere, ülkelere sağladığı faydalara işaret eden Asan, Şanlıurfa’nın marka tescili için yaptığı başvuruların çalıştayda değerlendirileceğini, tescil edilen iki ürün olan Birecik Patlıcanı ve Urfa Ekşilisinin de Şanlıurfa’ya hayırlı olmasını diledi.

’’Fırsata dönüştürülmeli’’

İş gücü, sermaye ve turizmin cezbedilerek elde tutulabilmesi yolunda şehirlerin markalaşmasının önemine değinen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Uğur Büyükhatipoğlu, “Şehirlerin marka değeri arttıkça şehrin canlandığı, ekonomisinin büyüdüğü, istihdamın arttığı, şehrin altyapı ve üst yapı ihtiyaçlarının hızla karşılandığı, şehrin göç vermediği ve hemşehrilerinin şehriyle gurur duyduğu bilinmektedir. Kentler cazibe merkezi haline gelmek, büyüme ve kalkınmalarını artırmak, ekonomik olarak canlanmak ve diğer şehirlerle rekabet edebilmek için marka olmayı gittikçe çok daha fazla önem vermektedirler. Kentin veya bölgenin markalaşması, bir şehrin neyiyle tanındığından daha fazlası olup, şehrin güçlü ve ayırt edici özelliklerinin belirlenmesiyle başlayan zorlu ve uzun bir süreçtir” dedi.

Bu etkinliğin Şanlıurfa açısından fırsata dönüştürülmesini gerektiğini dile getiren Büyükhatipoğlu, “Toplantının, kadim şehrimiz Urfa için hayırlara vesile olmasını” diliyorum şeklinde konuştu.