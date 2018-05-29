Birecik Şehir Parkı’nın temel atma töreni yapıldı

Tüm ilçelere şehir parkları hedefi ile yola çıkan büyükşehir belediyesi, bu kez Birecik’te yapmayı planladığı Birecik Şehir Parkının proje çalışmasını tamamlayarak çalışmalarına başladı. 24 Haziran çalışmaları çerçevesinde gittiği Birecik’te şehir parkının temel atım törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilçenin geleceğini yakından ilgilendiren birçok önemli proje için açıklamalarda bulundu.

Daha önce atıl olarak bırakılan 37 bin metrekarelik alanı Birecik halkına yeşil alan olarak kazandıracaklarının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çiftçi, "Yeşile önem veren Büyükşehir kadroları Birecik için çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Burada yapımını tamamlayacağımız parkımızda çocuk oyun alanları, fitness grupları, yürüyüş yolları ve kamelyalar yer alacak. Birecikli vatandaşlarımız aileleri ile birlikte buraya gelerek yeşille ve doğayla iç içe bir oram bulacaklar" dedi.

Birecik’e doğalgaz ve arıtma tesisi

Birecik için çok önemli projeleri olduğunu ifade eden Çiftçi, "Birecik’te içme suyu Fırat’tan alınmak sureti ile kullanılıyor. Bunu Birecik’e yakıştırmadığımız için proje geliştirdik. İhalesi de yapıldı ve ilçemiz içme suyu arıtma tesisine kavuşuyor. Temelini 1-2 hafta sonra atacağız. Öte yandan yaklaşık 25 gündür başlayan ve önümüzdeki hafta bakanımız ve tüm AK Parti teşkilatımızın katılımıyla doğalgaz çalışmasının da temelini atacağız. Tüm gayemiz Birecik halkımızın daha ferah daha güzel bir ilçede yaşaması içindir" şeklinde konuştu.

Çiftçi’nin ardından birer konuşma yapan İlçe Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, İlçe Kaymakamı Kadir Perçi ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Özbakan da çalışmalarından dolayı Çiftçi ve ekibine teşekkür etti.

Katı atık aktarma istasyonu tamamlandı

Çiftçi, Birecik’te gün içerisindeki temaslarına Birecik Katı Atık Aktarma İstasyonu ile devam etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan istasyonda incelemelerde bulunan Çiftçi, "İlçelerimiz açısından katı atık arıtma istasyonu önemli. Eskiden vahşi dökme sistemi olan bir ortamdan şimdi hijyenik olmayan bir alanı ortadan kaldırmak sureti ile atıkları tırlarla şehir merkezine naklediyor ve burada enerjiye üretiyoruz" diye konuştu.