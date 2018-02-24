Birecik Yeni Devlet Hastanesinin yol sorunu çözülüyor

İhalesi tamamlanan Birecik Köprüsü ile yeni yapılan Birecik Devlet Hastanesi Hizmet Binası kavşağı arasındaki yolu kapsayacak olan Birecik Şehir Geçişi Projesi yapım çalışmalarına başlandı. Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, Birecik Şehir Geçişi Projesi çalışmalarının hızla sürdüğü Birecik Devlet Hastanesi yeni hizmet binasını ziyaret edip yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Projenin hayata geçirilmesinde karşılaşılacak muhtemel sorunlar ve bu sorunların aşılması için neler yapılabileceği hususlarında istişarelerde bulunan Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, çalışmaların hızlandırılarak bir an önce tamamlanması talimatını verdi.

Projenin önemine vurgu yapan Kaymakam Perçi, hayati önem taşıyan Birecik Şehir Geçişi Projesinin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, Birecik adına hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Proje, Birecik Devlet Hastanesi yeni hizmet binası kavşağı ile otoyol bağlantısı arasındaki yaklaşık 2 bin 500 metrelik kesimin bölünmüş yol yapılması olarak planlandı. Birecik Kaymakamlığı tarafından Karayolları 9. Bölge Müdürlüğüne, 2 bin 500 metrelik yolun bölünmüş yol yapılması hususunda projenin uzatılması talebinde bulunuldu. Talebin uygun görülmesi halinde bu yolda yapılacak çalışmalar sonucu Birecik trafiğinin rahatlatılması hedefleniyor.