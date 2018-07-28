Birecik’in 30 Yıllık katı atık sorunu son buldu

İlçeden günlük nakledilecek 100 ton katı atık, enerjiye dönüştürülerek geri dönüşüme kazandırılacak.

Birecik’e şimdiye dek prestij caddesi, semt pazarı, semt sahası, bisiklet yolu, dış cephe düzenlemesi kazandırmasının yanı sıra alt yapıda ve kırsal bölgelerde büyük hizmetlere imza atan Büyükşehir Belediyesi, yapımını tamamladığı katı atık aktarma istasyonunu düzenlenen törenle hizmete sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin ev sahipliğini yaptığı törene proje paydaş temsilcilerinden Birleşmiş Milletler Türkiye ve UNDP Temsilcisi İrena Vajackova Sollarano, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima ve GAP Bölge Kalkındırma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz ile Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

“Bu projeler Şanlıurfa’mıza çok yakışıyor”

Tesisin açılışı öncesi katılımcıları selamlayan Çiftçi, proje paydaşlarına teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa’nın tüm ilçelerinde yapmayı planladığı katı atık aktarma istasyonlarını tamamlıyor. İki ilçemizde katı atık aktarma istasyonlarımızın inşaatı sürerken diğer tüm ilçelerimizde aynı uygulama tamamlanarak hizmete sunuldu. Tüm bu aktarma istasyonlarımızdan toplanan katı atıklar şehir merkezindeki tesisimize getirilerek burada ayrıştırma işleminin ardından enerjiye dönüştürülecek. Çevreci ve doğayı koruyan bu uygulama sayesinde Şanlıurfa hak ettiği bir hizmeti daha almış oluyor" dedi.

Büyükelçi Miyajima’dan jest

Projenin ortak paydaşlarından Japonya Devletini temsilen programa katılan Japon Büyükelçisi Akio Miyajima ise, Türkçe yaptığı konuşmasında katılımcılardan uzun süre alkış aldı. Göreve atanmasından bu yana 10 ay geçtiğini belirterek konuşmasına başlayan Büyükelçisi Miyajima, "Türkiye insanı çok mutlu ve böylesine bir ülkeye büyükelçi olarak atandığım için çok mutluyum. Japonya ve Türkiye tek yürektir. Şanlıurfa’nın tarihine ve damak tadına da hayran kaldığımı söylemek isterim. İnsanları da çok cana yakın" diye konuştu.

“Şanlıurfa artık daha da çevreci olacak”

Programa katılan diğer bir isim Birleşmiş Milletler Türkiye ve UNDP Temsilcisi İrena Vajackova da katı atık aktarma istasyonları ve bu atıkların enerjiye dönüştürülmesi ile Şanlıurfa’nın daha da çevreci ve insan odaklı hizmetlerle tanıştığını söyledi. Sollarano konuşmasında bu tür projelere her zaman destek vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

GAP Bölge Kalkındırma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz ise ortak paydaşların bir araya gelmesi ile Şanlıurfa’nın çok önemli bir hizmet daha tanıştığını belirterek emeği geçen tüm isimlere teşekkür etti.

Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ve Birecik Kaymakamı Kadir Perçi de birer konuşma yaparak Birecik’e hizmetlerinden dolayı katılımcılara teşekkür etti.

Program daha sonra paydaş temsilcilere Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nihat Çiftçi tarafından açılış ve plaket sunulması ile devam etti.