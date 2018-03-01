Birecik’in çehresi değişiyor

Fırat’ın incisi Birecik’te, belediye tarafından şehrin giriş ve çıkışlarında hayata geçirilen yeşillendirme projesi, ilçeye görsel bir şölen sunuyor. Pınarbaşı, yöreye gelen turistlerin ve ilçe halkının daha yeşil bir çevrede yaşaması için büyük çaba harcadıklarını aktardı. Pınarbaşı proje ile ilgili açıklamasında, “Park ve bahçeleri bahara hazırlamak için bir buçuk aydır yoğun çalışmamız var. Bu faaliyetlerimizin temel amacı şehrimizin giriş ve çıkışını doğa ile iç içe daha güzel hale getirmektir. Bu konuda herkesin mutlu olacağı önemli adımlar attık” dedi.

İlçeye lale bahçesi görüntüsü

Şanlıurfa girişindeki tünel bölgesinde yeni düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Pınarbaşı, bu yıl 10 bin fidan ve 5 bin adet lale dikimini hedeflediklerini söyledi.

Türk kültüründe lalenin ayrı bir yerinin bulunduğuna işaret eden Pınarbaşı, şehri adeta ‘lale bahçesi’ gibi bir görüntüye kavuşturmak istediklerini anlattı. İnsanların çiçek, ağacı ve yeşille donatılmış bir çevrede rahatladığını hatırlatan Pınarbaşı, bölgenin can damarı Fırat Nehri’nin olduğu yerde bu tarz düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Pınarbaşı, şöyle devam etti:

“Peyzaj çalışmamız büyük bir yoğunlukla devam ediyor. Bu alanda çok iyi noktalara da geleceğiz. Şehrimizin görüntüsü her geçen gün daha da güzelleşiyor. Göze hoş gelen çevre düzenlemelerimiz ilçedeki iş yerlerine de ayrı bir özellik katacak. Bahar mevsimiyle birlikte parklarımızda da büyük bir düzenlemeye gidiyoruz. Oyun gruplarımız, kamelyalar, site yürüyüş yollarıyla Birecik yepyeni bir çehreye bürünecek.”