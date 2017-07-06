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06 Temmuz 2017 11:58

Birecik’in çöpü ekonomiye kazandırılacak

Şanlıurfa’nın Birecik İlçe Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, katı atık projelerinin ihalesinin yapıldığını, kentin çöpünü de ekonomiye kazandıracaklarını bildirdi.

Birecik’in çöpü ekonomiye kazandırılacak

06 Temmuz 2017 11:58


Başkan Pınarbaşı, katı atık projesiyle birlikte ilçenin çöplerinden güneş enerjisi ve gübre elde edeceklerini belirterek, “Neyin sözünü vermişsek bir bir hayata geçiyor” dedi.


Çağdaş yöntemler


Geçmişte uygulanan, insan ve çevre sağlığı açısından büyük riskler taşıyan katı atıkların vahşi depolama sahalarına dökülmesinin uygarlaşan dünyada giderek geçerliliğini kaybettiğini vurgulayan Başkan Pınarbaşı, “Katı atıkların vahşi depolama ile değil, diğer teknolojilerle bertarafı hiç şüphesiz büyük maliyetler oluşturmaktadır. Bu noktada atıklardan ekonomik olarak değerlendirilebilir ürünler elde edilerek ekonomiye kazandırılması mümkün olmaktadır. Biz de çağdaş yöntemleri Birecik halkının ayağına getiriyoruz" şeklinde konuştu.


Türk hamamı bitmek üzere


Başkan Pınarbaşı, verdiği tüm sözlerin arkasında olduğunu, tüm hizmetlerin sırayla halka sunulduğunu belirtti. Pınarbaşı, otopark projesinin ihalesinin yapıldığını, ödeneğinin geldiğini, Türk hamamının da bitmek üzere olduğunu, 8’inci ayda hizmete açmayı planladıklarını kaydetti.




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