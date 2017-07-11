Birecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı kutlandı

yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki kutlama programına, Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, Garnizon Komutanı Vekili Fatih Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Bayrak Akşit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Tavacı, AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Kaynarpınar, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Program, Başkan Pınarbaşı’nın Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Milli Mücadele kahramanları için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

"Emanetin bekçileriyiz" diyen Başkan Pınarbaşı, konuşmasında, "Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıldönümünde; Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.

Daha sonra 11 Temmuz İlkokulu öğrencisi Elvin Rana Polat tarafından kurtuluş mücadelesini konu alan şiir okundu. Törende, gazi torunu Necati Kan da Birecik’in kurtuluşunu anlattı.

Birecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlama töreni, 11 Temmuz İlkokulu Folklor Ekibi’nin gösterisiyle sona erdi.

Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı Av. M. Faruk Pınarbaşı ve Garnizon Komutan Vekili Fatih Çolak, daha sonra Kaymakamlık binasında tebrikleri kabul etti.