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22 Aralık 2016 11:07

Birecik’in elektrik problemleri masaya yatırıldı

Birecik’in elektrik problemleri masaya yatırıldı

22 Aralık 2016 11:07

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, elektrikle ilgili problemlerin çözüme kavuşturulması amacıyla Belediye Başkanı öncülüğünde geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi.
Birecik Belediyesinin öncülük ettiği Enver Nebiha Karaata Kültür Merkezi Konferans Salonundaki toplantıya Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Kaynarpınar, Dicle EDAŞ Yöneticisi Neşet Uğur Tamer, İşletme Mühendisi Hacı Rıza Demir ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.
İlçede elektrik enerjisi ile ilgili yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda, her muhtar kendi mahallesinde yaşanan problemleri ve mağduriyetleri anlattı. Ayrıca, muhtarlara dağıtılan dilekçelerle şikayetler yazılı olarak da alındı. Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, mahallelerin sorunlarını en iyi muhtarların bildiğini ifade ederek, “Bu nedenle muhtarlarımızla Dicle EDAŞ yetkililerini bir araya getirdik. Muhtarlarımız, mahallelerinde elektrikle ilgili yaşadıkları problemleri direkt muhatabına iletme fırsatı buldular. İnşallah bu toplantı sonrasında ilçemizin elektrikle ilgili eksikleri de giderilmiş olur” dedi.
Toplantıda muhtarları dinleyip notlar alan Dicle EDAŞ yetkilileri de sorunların çözümü için gerekli çalışmaların en yakın zamanda başlatılacağını ifade etti.



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