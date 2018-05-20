Birecik’in turizmden daha fazla pay alması için çalışma yapılıyor

Fırat’ın incisi Birecik’te halkın yaşam alanlarını genişleten Pınarbaşı, ilçenin turizm pastasından daha fazla pay alması için adımlar atıyor.

Yer altı ve üstü yatırımlarının yanında belediyenin araç parkını da zenginleştiren Pınarbaşı, son olarak ilçede kaldırımlara ve orta refüjlere estetik kazandıracak boyama makinesini devreye aldı. Şehri güzelleştirmekte kullanılacak olan boya makinesi ile yapılan çalışmaları denetleyen Pınarbaşı, aracın ihtiyaç duyulan her yerlerde değerlendirilmesi için ekiplere talimat verdi.

Bölgeye hayat veren Fırat Nehri kenarında yer alan Birecik’in inanç ve kültür turizminde önemli bir çekim merkezi haline geldiğine işaret eden Başkan Faruk Pınarbaşı, kentin bu potansiyelini hayata geçirdikleri projelerle daha da büyüttüklerini ifade etti. Pınarbaşı, dünyada nesli tükenmek olan ve şehrin simgesi haline gelen kelaynakların yanı sıra çizgili ishak kuşu, tarihi dokusu, doğal yaşam alanları ve yemek kültürüyle bilinen ilçenin planlı büyümesine önem verdiklerini söyledi.

Sahil parkta üçüncü etap çalışmaları

2009’dan bu yana Sahil Park Projesi, yeni park ve bahçeler, kale restorasyonu, kültür merkezi, akıllı kavşaklar, Türk hamamı, Fıstık Hali ek binası gibi pek çok projeyi gerçekleştirdiklerini hatırlatan Pınarbaşı, “Sahil Park projemizle Fırat’ın güzelliklerini halkın ayağına serdik. Göreve talip olduğunda halka vaat ettiğim Sahil Park’ta şimdi üçüncü etap çalışmaları sürüyor. Yeşil Birecik için park bahçe ve ağaçlandırma çalışmalarına hep öncelik verdik. Parklarımızı çocuklarımızın güvenle oynayacağı oyun aletleri ile donattık” dedi.

Tarihi kalemize sahip çıktık

50 bini şehir merkezinde olmak üzere yaklaşık 100 bin nüfusa sahip Birecik’i turizm kenti haline getirmek için tarihi kaleye sahip çıktıklarını belirten Pınarbaşı, tarihi 12 bin yıla dayanan Birecik Kalesinin çevre düzenlemesi için Kültür ve Turizm Bakanlığına sundukları projenin onaylandığını açıkladı. Kentin simgeleri arazsında yer alan kalenin etrafındaki binaları yıkıp, o alana yeni bir çehre kazandıracaklarını aktaran Pınarbaşı, “Burayı yerli ve yabancı turistlerin kolayca ziyaret edebileceği bir hale getireceğiz. İlçemizi Kültür Merkezine kavuşturduk. Yüzme havuzlarıyla gençlerimizi Fırat’ta boğulmaktan kurtardık. Kelaynak Yolunu genişlettik. Halkımızın can ve mal güvenliği için kayaların yontulması çalışmalarını tamamladık. Şehrimizde ışıksız hiç bir alan bırakmadık, aydınlatmalarla çevreledik. Prestij yol, akıllı kavşaklar yaptık. Kalıcı gelir oluşturacak Türk Hamamını hizmete açtık” diye konuştu.