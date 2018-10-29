Birecikliler sıcak havada parklar ve sahile akın etti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sıcak hava ve 3 günlük tatil birleşince vatandaşlar Fırat Nehrinin kıyısındaki parklara akın etti. Birecik Belediyesi tarafından yapılan yeşil alanlara giden vatandaşlar, aileleriyle birlikte hem eğlendi, hem de piknik yapma imkanı buldu.

Şanlıurfa'da birkaç gün süren yağmurlu ve soğuk hava yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşin yüzünü göstermesi üzerine hafta sonu ve Cumhuriyet Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Birecik Belediyesi tarafından yapılan parklara akın etti. Özellikle Fırat Nehri kıyısındaki parklara giden vatandaşlar, hem eğlendi hem de piknik yapma imkanı buldu. Sıcak havadan memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar, 3 günlük tatilin de ayrı bir güzellik olduğunu belirtti. Belediyenin yaptığı parkların insanların şehrin gürültüsünden uzaklaşmaları için bulunmaz mekanlar olduğunu söyleyen vatandaşlar, Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı'na da teşekkür ederek güzel mekanlar yaptığını dile getirdi.

Büyükler mangal yapıp çimenlerin üzerinde uzanıp güneşin tadını çıkarırken çocuklar ise oyun guruplarında gönüllerince eğlendi.