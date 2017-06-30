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30 Haziran 2017 10:30

Birecik’te alt yapı çalışmaları başlıyor

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde alt yapı restorasyon ve yeni projeler başlıyor.

Birecik’te alt yapı çalışmaları başlıyor

30 Haziran 2017 10:30

Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, yıllardır takiplerinde olan birçok hizmet için verdikleri mücadelenin sonuna geldiklerini, emeklerinin sonuçlarını aldıklarını bildirdi.


Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, geçtiğimiz günlerde Ankara’da Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, İlçe Kaymakamı Kadir Perçi, AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Kaynarpınar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Tavacı ile bir dizi ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, ilçe halkına eğitimden altyapıya kadar bir çok müjdeler verdi.


projeler hakkında konuşan Pınarbaşı, "Yapacağız, edeceğiz yerine artık yaptık, bitirdik diyeceğiz. Ziyaretlerimizde yarım kalan ya da halen başlanmamış hizmetlerimizin takibini yaptık. Bizim için en önemli sorunlardan birisi olan doğalgaz için bu yıl kazma vuruluyor. TOKİ de bu yıl 3-4 bin konutluk projenin temelini atacak. OSB’nin altyapı ve yol çalışmaları başlatıldı,en kısa sürede tamamlanacak" dedi.


Hizmet atağı


Yine yıllardır uğraşını verdikleri kale çevresi peyzajı restorasyonunun başlayacağını, Sahil Projesinin üçüncü etabının devam ettiğini ve bu yıl tamamlanacağını vurgulayan Pınarbaşı, “Projesini hazırladığımız otoparkımızın ödeneği geldi, Türk hamamı projemiz devam ediyor. Hayvan Pazarı ve Buğday pazarına kazmayı vuruyoruz. İlçemiz için önemli bir değer olan fıstık üreticilerinin sulama sıkıntısını çözecek Hobap Sulama Projesi devam ediyor.Su arıtma tesisinin ve katı atık projesinin ihalesi Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. Şehir merkezindeki 15 parkımıza ilaveten 3 yeni park daha yapıyor ve bu arada eski parkların bakım, onarım ve yenilemelerini gerçekleştiriyoruz. İlçemizde eğitim kalitesinin yükseltilmesi için iki yeni okul daha yapılacak" şeklinde konuştu.


Bu yıl yüzde 80 tamamlanacak


Pınarbaşı, “Ben ismimin başına Belediye Başkanı unvanı yazılması için bu göreve gelmedim. Benim amacım hizmet. Vatandaşlarımıza ne söz verdiysem hepsini yerine getiriyorum. Birecik halkı da kadir şinastır, kıymet bilir ve biliyor. Halkımızın arasında gezerken bunlara tanık olmak bana ve ekibime daha fazla hizmet için güç kaynağı teşkil ediyor. Bu açıdan tüm Birecik halkımıza teşekkür ediyorum. Bu yıl sonuna kadar sözünü verdiğimiz tüm hizmetler yüzde 80 oranında tamamlanmış olacak” diye konuştu.




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