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22 Aralık 2016 12:19

Birecik’te ’Çocuk cinsel ihmal ve istismarı’ sempozyum düzenlendi

Birecik’te ’Çocuk cinsel ihmal ve istismarı’ sempozyum düzenlendi

22 Aralık 2016 12:19

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde çocuk cinsel ihmal ve istismarı konulu sempozyum düzenlendi.
Birecik Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından Enver-Nebihe Karaata Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyuma, konuşmacı olarak Hacattepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Sağlığı Anabilim Dalından Prof. Dr. Orhan Derman, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Erhan Tunç, Şanlıurfa Barosu eski Başkanı Avukat İrfan Güven katıldı.
Çocuk cinsel ihmal ve istismarının ele alındığı sempozyumu, Birecik İlçe İdare Kurulu, adliye çalışanları, Şanlıurfa İl Özel Eğitim Şube Müdürlüğü yetkilileri, Birecik İlçe Özel Eğitim Şube Müdürlüğü yetkilileri, Birecik, Haliliye ve Eyyübiye Rehberlik ve Araştırma Merkezi görevlileri, okul müdürleri, rehber öğretmenler, STK temsilcileri ve Gaziantep Üniversitesi öğrencileri izledi.
Yapılan konuşmaların ardından Birecik Rehberlik ve Araştırma Müdürü Abdulkadir Bilgin sempozyumda emeği geçenlere teşekkür ederek, konuşmacılara plaket verdi.



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