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08 Eylül 2018 15:41

Birecik’te dış cephe çalışmaları tamamlandı

Şanlıurfa’nın tarihine ve turizmine uygun olarak cadde ve cephe iyileştirmesi yapan Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde başlattığı cephe iyileştirme çalışmalarını birçok ilçede olduğu gibi Birecik’te de tamamladı.

Birecik’te dış cephe çalışmaları tamamlandı

08 Eylül 2018 15:41


Şanlıurfa’da tarihi Urfa evlerinin korunması ve yapıların iyileştirilmesi ile tarihi sokakların dış cephe iyileştirme çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve tüm ilçelerin en işlek caddelerinde dış cephe iyileştirme çalışması başlattı. Bu kapsamda iş yerleri, binalar ve tescilli yapılarda aslına uygun olarak düzenleme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi tente, tabela ve dış cephe boyama işlemi yaparak kent estetiğini koruyor.


Birecik’te sürdürülen çalışmalardan dolayı memnun olan ilçe halkı, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. İlçelerinin modern bir kimliğe büründüğünü belirten Birecikliler, değişimin ilçeye gelen turistlerce de fark edildiğini dile getirdi.




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