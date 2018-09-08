Birecik’te dış cephe çalışmaları tamamlandı

Şanlıurfa’da tarihi Urfa evlerinin korunması ve yapıların iyileştirilmesi ile tarihi sokakların dış cephe iyileştirme çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve tüm ilçelerin en işlek caddelerinde dış cephe iyileştirme çalışması başlattı. Bu kapsamda iş yerleri, binalar ve tescilli yapılarda aslına uygun olarak düzenleme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi tente, tabela ve dış cephe boyama işlemi yaparak kent estetiğini koruyor.

Birecik’te sürdürülen çalışmalardan dolayı memnun olan ilçe halkı, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. İlçelerinin modern bir kimliğe büründüğünü belirten Birecikliler, değişimin ilçeye gelen turistlerce de fark edildiğini dile getirdi.