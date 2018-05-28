Birecik’te gencin ihmal sonucu öldüğü iddiası

Edinilen bilgiye göre, olay, Birecik ilçesine bağlı Ekenek Mahallesinde yaşandı. 20 yaşındaki Veysi Demir, 3 gün önce kusma ve bulantı şikayeti üzerine ailesi tarafından Birecik Devlet Hastanesine götürüldü. İddiaya göre, burada serum takılan genç, doktorlar tarafından ‘tekrar kusma olursa getirin’ diyerek evine gönderildi. Birer gün arayla ailesi tarafından aynı şikayetle hastaneye götürülen Demir’in, tekrar serum takılarak evine gönderildiği iddia edildi. Dün akşam evinde fenalaşan genç, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demir’in cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Oğlunun ihmal sonucu öldüğünü iddia eden baba Ali Demir, “Oğlum cuma günü aniden rahatsızlandı ve kusmaya başladı. Hastaneye götürdük. Yapılan muayeneden sonra oğluma serum takıldı. Doktorlar daha sonra bizi eve gönderdi ve kusma devam ederse bir daha getirin dediler. Cumartesi tekrar kustu, tekrar hastaneye gittik. Yine serum takıp eve gönderdiler. Pazar günü bir daha gittik, yine serum yapıp eve gönderdiler. Biz dedik ki ’Hani anlamıyorsunuz bizi başka yere gönderin, bir şeyler yapın’, onlarda ’pazartesi gününü bekleyin’ cevabını verdiler. Pazartesi günü de iş işten geçti. Pazar akşamı fenalaştı, aracımızla ambulansa götürdük. Yarı yolda ambulansa teslim ettik. Ambulansa teslim ettiğimizde kalbi durmuştu, damarları atıyordu. Hastanede de bize ’başınız sağ olsun’ dediler. Oğlum pazartesiye yetişemedi, bizi hastaneye yatırmadılar, başka yere göndermediler” diye konuştu. Oğlunun yüzde 20 oranında spastik engelli olduğunu ve herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını ifade eden Demir, çıkacak otopsi sonucuna göre hastane ve doktorlar hakkında şikayette bulunacağını dile getirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise konudan yeni haberlerinin olduğunu belirterek, iddiaların araştırılacağını ifade etti.