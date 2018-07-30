Birecik’te içme suyu arıtma tesisi çalışmaları sürüyor

Kalıcı çözümler ile Şanlıurfa’nın kent merkezini ve ilçelerin çehreleri yeniden düzenleniyor. Yıllardır Birecik ve Halfeti’de yaşanan içme suyuna yönelik büyük bir adım atıldı, bu kapsamda her ilçeye İçme Suyu Arıtma Tesisi sloganı ile yola çıkan Çiftçi, projeleri hayata geçiriyor. Başlatılan çalışmalarda ilk olarak İçme suyu Arıtma Tesisi yapılırken koordinasyonlu olarak tüm ilçe merkezinin alt yapısında çalışmalara gidilecek. Bu sayede yıllardır eski olan alt yapı sil baştan değiştirilerek üst yapı sistemli bir şekilde yapılacak.

“Birecik’in tüm içme suyu projeleri için 98 milyon yatırım getirdik”

Birecik tarihindeki en büyük yatırımın Birecik İçme Suyu ile yapıldığının altını çizen Çiftçi, “Güzel Birecik ilçemizdeyiz ve büyük yatırımlara imza atılıyor. Gerek ulusal gerek ise yerel kaynaklarımız güzel bir şekilde geliştirerek Şanlıurfa’mıza hizmet ediyoruz. İlçelerimizdeki içme suyu sorununu temelden çözüyoruz, projelerimizi kalıcı bir şekilde çözümü noktasında gerçekleştiriyoruz. Birecik içme suyu tesisimizde bunun gibi. Kalkınma Bakanlığımızın yatırım programı çerçevesinde programa alındıktan sonra DSİ Genel Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ve ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüze borç vermek sureti ile yaklaşık 42 Milyon liralık ihaleyi gerçekleştirdik. Yine ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz olarak kendi projemizi hem JAİKA hem de MADAT dediğimiz yabancı uyruklu kredi fonlarına müracaat ederek 25 Milyon liralık kısımda buradan çözerek ihalesini gerçekleştirdik. Kırsal ve merkez içme suyu ishale hatları, su depoları ile yeni alt yapı sistemi için 25 Milyon liralık kısmını da aynı şekilde yabancı fonlardan çözdük. Birecik Aşağı Habip projesi ve Birecik Fatmacık 2. İçme Suyu projesi ile 31 milyon liralık yatırım programı başlattık. Toplamda 98 Milyon liralık yatırımı Birecik ilçemize kazandırdık. Bu Birecik için tarihinin en büyük yatırımı, bu yatırımlara 3 yıldır çalışıyoruz. Belediye Başkanlımız, Kaymakamımız, Meclis Üyelerimiz ve Genel Müdürümüz ile birlikte çalıştık ve proje geliştirdik, bu projelerin yatırıma alınması için çok çaba sarf ettik. Siyasi olarak destek alarak Milletvekillerimizden Cumhurbaşkanımıza kadar tüm kapıları çalarak Şanlıurfa’mıza hizmet getirdik. Bizler konuşmaktan ziyade İcraat gerçekleştiren anlayışın mensubuyuz. Buradan yapım çalışmaları esnasında Birecikli kardeşlerimizden sabır bekliyoruz, çalışmalar kapsamında 30-40 yıllık alt yapının tekrar yenilenerek hijyenik bir şekilde suyun halkımıza ulaşması lazım. Bunun ile birlikte hem içme suyumuz hem alt yapımız hem de kazdığımız yerler sil baştan yenilenmiş olacak” dedi.

“Vatandaşlarımız pınar kalitesinde su içecek”

Şanlıurfa DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ise, “ Birecik ve Halfeti ilçemizi kapsayan tesisimiz bölgenin tüm içme suyu ihtiyacını gidermiş olacaktır. Yapacağımız tesisimiz ile birlikte yeni su depoları, ishale hatları ve Arıtma tesisimiz olacak. Kısmet olursa vatandaşlarımız artık pınar kalitesinde çok güzel kaliteli su içecek. Allah’ın izni ile bu tesisimizi 2 yıl içerisinde tamamlamayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Birecik kent parkı çalışmaları sürüyor

İlçe ziyaretleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen 37 bin metrekarelik Birecik Kent parkını da denetleyen Çiftçi, teknik kadrodan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada bir açıklamada bulunan Çiftçi, “Birecik ilçemizin merkezinde yapımını sürdürdüğümüz şehir parkını denetledik. Geçen yıl burada spor tesisini tamamladık, bu yılda parkını gerçekleştiriyoruz. Her zaman belirttiğimiz gibi yeşil alanlar hayattır. Bu yüzden yeşil alan çalışmalarımızı Şanlıurfa’da katlayarak sürdürüyoruz. Bunu da Şanlıurfa kent merkezimiz ve tüm ilçelerimizde sürdürüyoruz. İnşallah bu güzel parkımız bittiği zaman Birecikli hemşerilerimize çok güzel bir şekilde hizmet verecek” diye konuştu.

Son olarak Birecik Kent merkezinde sürdürülen doğalgaz altyapı çalışmaları kapsamında alanda incelemelerde bulunan Çiftçi, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.