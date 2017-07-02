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02 Temmuz 2017 11:46

Birecik’te ilçenin sorunları değerlendirildi

Şanlıurfa’nın Bircik ilçesinde merkez ve kırsal mahallelerin sorunlarının görüşüldüğü bir toplantı düzenlendi.

Birecik’te ilçenin sorunları değerlendirildi

02 Temmuz 2017 11:46


Birecik’teki muhtarların sorun, istek, şikayet ve önerilerini doğrudan dile getirebilmelerine imkan vermek ve çözüm üretmek amacıyla yapılan toplantı, 11 Temmuz İlkokulunda gerçekleştirildi. Muhtarların ve kurum amirlerin iştirak ettiği toplantıya Birecik Kaymakamı Kadir Perçi başkanlık etti.


Her ay düzenlenen toplantıda muhtarlar, kaymakam ve kurum amirlerine eğitim, asayiş, elektrik, su, sağlık, altyapı, iletişim ile ilgili şikayet, talep ve önerilerini bildirdi. Kurum amirleri ise, muhtarlara kendi kurumlarının çalışmaları ile ilgili gerekli bilgileri vererek, muhtarların mahalleleri adına daha önce yapmış oldukları başvuruların hangi aşamada olduğu hususunda değerlendirmelerde bulundu.


Birecik’teki mahallelerin birçok sorununun görüşüldüğü ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu toplantıya, Birecik İlçe Emniyet Müdür Vekili Bayram Akşit, İlçe Jandarma Komutan Vekili Ümit Sarı, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mehmet Yaşar Karaoğlu, Birecik DEDAŞ Müdür Vekili Rıza Demir, Büyükşehir Belediyesi Birecik Şube Müdürü Müslüm Şahin, Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Temsilcisi Mustafa Karadaş, Telekom Şefi Abdulkadir Toktay ve kurum amirleri katıldı.




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