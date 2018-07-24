Birecik’te katı atık aktarma istasyonu hizmete sunuluyor

Birecik’e şimdiye dek prestij caddesi, semt pazarı, semt sahası, bisiklet yolu, dış cephe düzenlemesi kazandırmasının yanı sıra alt yapıda ve kırsal bölgelerde büyük hizmetlere imza atan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yapımını tamamladığı Katı Atık Aktarma İstasyonu ile hizmete sunulacak.

’İlçeleri ile birlikte kalkınan bir Şanlıurfa’ hedefi doğrultusunda Birecik’te birçok başarılı projenin mimarı olan Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete sunacağı Katı Atık Bertaraf Tesisi ilçenin 3. kilometresinde 13 dönümlük alan üzerinde yapıldı. Günlük 100 ton katı atığı bir araya getirerek burada araçlarla şehir merkezine ulaştıracak olan tesis sayesinde Birecik, modern bir tesise daha kavuşmuş olacak. Tesisin açılışı ise 27 Temmuz tarihinde saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

İlk modern semt pazarı Birecik’e

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 ilçenin tümünde yapımı tamamlanan semt pazarlarının ilki Birecik’te yapıldı. Birecik’te yapımını tamamlanan Bin 590 metrekarelik semt pazarı vatandaşların hizmetine sunuldu. Kapalı semt pazarı çok amaçlı kullanılması için tasarlandı.

Birecik’e prestij caddesi

Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerde ’Prestij caddesi’ uygulaması başlatan Büyükşehir Belediyesi’nin Birecik’teki çalışmaları tamamlandı. İlçedeki Sahil Caddesi, 10 Temmuz Caddesi, Aydın Mirkelam Bulvarı, Belediye Caddesi ve İlçe Sebze Halini kapsayan alanda alt yapının tamamlanmasının ardından uzun ömürlü ve kaliteli malzemelerden oluşan asfalt dökümü gerçekleştirildi.

62 bin 500 metrekarelik asfalt seriminin gerçekleştirildiği Birecik’teki Prestij Cadde uygulamasının ardından çevre düzenlemesine geçildi.

Bisiklet yolu tamamlandı

Birecik’te Prestij Cadde Uygulaması kapsamında Sahil Caddesi, 10 Temmuz Caddesi, Aydın Mirkelam Bulvarı, Belediye Caddesi ve İlçe Sebze Halini kapsayan alanda asfaltlama yapan Büyükşehir Belediyesi, caddelerde asfaltın yanı sıra kaldırımları yeniledi ve vatandaşlar için Fırat Nehri kenarında ‘Bisiklet Yolu’ çalışmasını tamamlayarak hizmete sundu.

Birecik mezarlığı onarıldı

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sahanın her yanına yansıtan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Birecik’te Karşıyaka Aile Mezarlığında onarım çalışması gerçekleştirdi. İlçe mezarlığında ayrıca duvarın yanı sıra mezarlık içerisinde yürüme yolları, çeşmeler ve gasilhane yapımı da tamamlandı.

Dış cephe düzenleme çalışması gerçekleştirildi

Şanlıurfa kent merkezinin yanı sıra Siverek ve Viranşehir ile birlikte Birecik’te cephe düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Birecik’in Yusuf Kemal Paşa ve 10 Temmuz Caddelerinde dış cephe düzenleme çalışmaları tamamlandı. Güzergahlar üzerinde yer alan binaların dış cepheleri ilçe görünümüne yakışacak şekilde tekrardan dizayn edildi.

Semt sahası hizmete sunuldu

Her ilçeye semt sahası yapma hedefinde çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesinin Birecik’te bin 590 metrekarelik bir arazi üzerinde yapımını tamamladığı semt sahası hizmete sunuldu. Gençleri sportif aktivitelere yönlendirmek için ilçenin Meydan Mahallesinde yapımı tamamlanan spor kompleksi, gençlerin yoğun ilgisin görüyor.

Birecik alt yapısında değişim

Büyükşehir Belediyesi üst yapının yanı sıra Birecik alt yapısında da büyük yenilikler gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ), ilçede gerçekleştirdiği yoğun çalışmalar kapsamında 85 bin 562 Metre İçme Suyu Hattı, 20 bin 669 Metre Kanalizasyon Hattı ve 3 bin Metre ise Yağmur Suyu Hat Döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Birecik kırsalı Büyükşehir’le değişimi yaşadı

Büyükşehir Belediyesi, yol yapım ve onarım çalışması kapsamında ise Birecik ve kırsal bölgelerde, 71 kilometre 1. kat ve 98 kilometre 2. kat olmak üzere toplamda 170 kilometre asfalt ile 239 kilometre stabilize yol çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir bu çerçevede 219 kilometre ise sıcak asfalt hizmeti sundu.