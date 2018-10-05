Birecik'te kırsala hizmet

Birecik'te Girlavik, Altınova, Ayran, Mezra, Aşağı Habib, Çoğan, Sumaklı ve Kural köylerimizde kilit taşı döşeme çalışmaları tamamlandı. Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, yolun, kalkınma, ilerleme ve medeniyetle eş anlamlı olduğunu belirterek, “Ulaşamadığımız yer bizim değildir. Bu nedenle sadece kent merkezimizde değil, eskiden köy olan şimdi ilçemize bağlı mahalle statüsüne kavuşan yerleşim birimlerimizde de kilit taşı döşeme çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bugüne kadar Girlavik, Altınova, Ayran, Mezra, Aşağı Habib, Çoğan, Sumaklı ve Kural köylerimizde kilit taşı döşeme çalışmaları tamamlandı. Yalnız burada bir şeyi vurgulamak istiyorum, biz ilçe belediyesi olarak köy içi yolları yapıyoruz, ana yolların yapımı büyükşehir belediyemizin sorumluluğundadır” dedi.

Köylerde parklardan önce yolun önemli olduğunu vurgulayan Pınarbaşı, “Kalan diğer köylerimizde de kilit taşı döşeme çalışması tamamlandıktan sonra bu kez yeşillendirme, park, bahçe çalışmalarına başlayacağız. Şu anda köylerimizde park yapmıyoruz ama okulların bahçelerini bu konuda değerlendiriyoruz. Yeşillendirme çalışmaları yaptığımız, oyun grupları yerleştirdiğimiz köy okullarının bahçelerini güzelleştirip, çocuklarımızın burada güven içinde oynamalarını sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Şehir merkezine 1 milyon 100 metrekare kilit taşı

Pınarbaşı, şehir merkezinde 1 milyon 100 metrekare kilit taşı döşediklerini belirterek, “2009'da göreve geldiğimizde şehir merkezinde 100 ile 150 bin metrekare civarında yol yapılmıştı. Biz göreve geldikten sonra yaptığımız yolların metrekaresi 1 milyonu buldu. Yani on katı daha fazla kilit taşı yaptık. 4 ayrı yama ekibimiz şehir merkezinde aralıksız çalışıyor. Ekim ayına kadar doğal gazdan dolayı bozulan ya da yapılmayan yolumuz kalmamış olacak. Çünkü kışa sıkıntılı girmek istemiyoruz. O bakımdan 4 tane ekibimiz şehir merkezinde çalışıyor. 2 ekip de köylerde çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

“Büyük köylerden başladık”

Başkan Pınarbaşı, yol çalışmalarını öncelikle büyük köylerden başlattıklarını ancak, tüm köylere girileceğini aktararak, “Aşağı Habib'te 12 bin metrekare köy içi kilit taşı yolunu bitirdi. Girlevik'te 50 bin metrekare köy içi yolu yaptık. Geriye 5 - 6 bin metrekaresi kaldı onu da tamamlayacağız. Çoğan köyünde 16 bin metrekare köy içi kilit taşı döşemesi yaptık. Mezra'daki kilit taşı döşeme çalışmalarımız 150 bin metrekareyi buldu. Altınova Mahallemizde de 60 bin metrekare, Ayran Mahallemizde 120 bin metrekare, Asman'da 50 bin metrekare kilit taşı döşedik. Bunlar büyük köylerimizdir. Biz önce bunları yapmasaydık bu gün diğer köylerimizi tamamlamış olurduk ama oralar hem yurt dışına giden gelen hem de trafiğin çok yoğun olduğu yerler. Nüfus yoğunluğunu dikkate alarak büyük köylerimize öncelik verdik. 200 bin metrekare kilit taşı ihalemizi daha yaptık. Bağlantı yolları Büyükşehir Belediyesine köy içi yollar Birecik belediyemize ait olduğu için biz sadece köy içi yolları yapıyoruz” diye konuştu.