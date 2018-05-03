Birecik’te METEF Fuarının açılışı gerçekleştirildi

İlçedeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Mesleki Eğitim Merkezleri öğrencileri tarafından yıl boyunca ortaya konulan çalışmaların sergilendiği fuarın açılışına ilçe kaymakamı Kadir Perçi, Milli Eğitim Müdürü Ali Tavacı, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kesilen kurdelenin ardından fuar alanını gezen davetliler, öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceledi. Kaymakam Perçi, öğrencilere çalışmalarında başarılar dileyerek tebrik etti.

Fuarın ikinci defa düzenlendiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Tavacı ise, mesleki ve teknik eğitim veren kurumlar arasında bilgi alışverişi ve sürekli bir işbirliği sağlamak amacıyla bu fuarın organize edildiğini belirtti.