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03 Mayıs 2018 15:28

Birecik’te METEF Fuarının açılışı gerçekleştirildi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarının (METEF) açılışı gerçekleştirildi.

Birecik’te METEF Fuarının açılışı gerçekleştirildi

03 Mayıs 2018 15:28


İlçedeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Mesleki Eğitim Merkezleri öğrencileri tarafından yıl boyunca ortaya konulan çalışmaların sergilendiği fuarın açılışına ilçe kaymakamı Kadir Perçi, Milli Eğitim Müdürü Ali Tavacı, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kesilen kurdelenin ardından fuar alanını gezen davetliler, öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceledi. Kaymakam Perçi, öğrencilere çalışmalarında başarılar dileyerek tebrik etti.


Fuarın ikinci defa düzenlendiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Tavacı ise, mesleki ve teknik eğitim veren kurumlar arasında bilgi alışverişi ve sürekli bir işbirliği sağlamak amacıyla bu fuarın organize edildiğini belirtti.




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