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27 Temmuz 2018 13:49

Birecik’te mezarlığa kadın eli değdi

Şanlıurfa’nın Birecik İlçesinde işkur aracılığıyla işe giren 39 yaşındaki kadın, Asri Mezarlıkta çalışarak çiçekleri sulayıp mezarları suluyor.

Birecik’te mezarlığa kadın eli değdi

27 Temmuz 2018 13:49


Şanlıurfa’nın Birecik İlçesinde yaşayan 39 yaşındaki Melek Aktaş, işkur aracılığıyla Büyükşehir bünyesinde işe girdi. Yaklaşık 3 hafta önce işe giren Aktaş, Birecik Asri Aile Mezarlığına verildi. Burada 9 ay boyunca çalışacak olan kadın, çiçekleri sulamaktan tutun mezarlıktaki temizliğe kadar bir çok işe el attı. Mezarlık içerisinde dolaşan kadın, sahipsiz olan ve kimsenin uğramadığı mezarların bakımını yaparak çevresindeki ağaçları suluyor. Mezarlık Müdürlüğündeki çay ve temizlik işlerine de bakan Aktaş, etrafı güzelleştirmek için çiçek de ekiyor. Bütün mesai arkadaşları erkek olan kadın, mezarlık gibi maneviyatı yüksek olan bir yerde çalışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek bu imkanı kendisine sağlayan herkese teşekkür etti.




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