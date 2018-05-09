Birecik’te sel felaketinin yaraları sarılıyor

Birecik’te pazartesi akşamı başlayan şiddetli yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Sel suları otomobilleri sürükledi, birçok ev ve iş yerini su bastı, kaldırım taşları söküldü, trafik altüst oldu. Sel suları nedeniyle ilçede maddi zararlar oluştu. Ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışmaları devam ediyor.

Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, mahallelerde ekiplerin çalışmasını yerinde denetledi. Selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Pınarbaşı, hasarın devlet tarafından en kısa zamanda karşılanacağını söyledi. Belediyenin bütün birimlerini harekete geçiren Pınarbaşı, mağdur vatandaşlar için gereken her türlü yardımın yapılacağını kaydetti.

Birecik’te bu çapta bir afetin daha önce görülmediğine dikkat çeken Pınarbaşı, oluşturulan komisyonun ilçede hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. Pınarbaşı, “Belediye olarak, yağmurdan zarar gören halkımızın yanındayız. Ekiplerimiz sahada gece ve gündüz demeden faaliyetlerini sürdürüyor. Sel sularının tahrip ettiği yollar, parklar ve bahçeler tekrar eski haline getirilecek. İlçe sakinlerimizin her türlü ihtiyacının karşılanması için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.