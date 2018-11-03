Birecik'te su sorununu ortadan kaldırılacak

Şanlıurfa'nın Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, Fırat'ın incisi kentte susuzluk olmadığını, zaman zaman yaşanan su sorunlarının yaklaşık 35 yıllık su şebekesinin eskimesinden kaynaklandığını belirtti.

Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, ilçede susuzluk sorunu olmadığını, zaman zaman yaşanan su sorunlarının yaklaşık 35 yıllık su şebekesinin eskimesinden kaynaklandığını belirterek, konunun ana kaynağı ve yapılacak çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Pınarbaşı, yaptığı açıklamasında, “Öncelikle vatandaşlarımıza şunu belirtmek istiyorum. Su hizmeti büyükşehir belediyeleri Yasası gereği bu kuruma verilmiştir. Yani, su tahsilatı büyükşehir belediyesi yapmakta, devletimiz su ile ilgili hizmetleri yerine getirmesi için ödeneği ilçe belediyesine değil büyükşehire vermektedir. Ama bu demek değildir ki biz yaşanan sıkıntıya seyirci kalıyoruz. Benim görev alanıma girsin girmesin konunun takipçisi olmak görevimizdir” dedi.

Görev alanlarına girmeyen elektrik kesintileri, ana cadde ve yolların yapımı ve onarımı, sebze hali, kanalizasyon ve otopark gibi birçok konuda kendilerine haksız eleştirilerde bulunulduğunu ifade eden Pınarbaşı, bu sorunların çözümü için yaptıkları çalışmaları da anlattı.

Pınarbaşı, yol konusunda üzerlerine düşen yerlerde görevlerini yaptıklarını, elektrik konusunun sadece Birecik'in değil tüm Şanlıurfa'nın sorunu olduğunu ifade ederek, susuzluk iddialarını da, “Büyükşehir Belediyemizin su ile ilgili yaşanan sorunları çözmesi için ŞUŞKİ yetkilileri ile sürekli irtibat halindeyiz. Asında ilçemizde susuzluk yok. Biz Fırat'ın kenarındayız. Su akıyor, biz bakmıyoruz, bu sudan faydalanıyoruz. Son zamanlarda oldukça fazla şikayet konusu olan su için gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Yalnız bu sorun susuzluktan kaynaklanmıyor, şebekelerin 35 yıllık olması ve randımanlı olmamasından kaynaklanıyor. Doğalgaz çalışmaları nedeniyle ağır tonajlı araçlar geçtiğinde bile su şebekelerinde patlamalar olabiliyor. Yalnız Birecik'te yaşanan değil her yerde yaşanan birşey olduğunu vatandaşımızın bilmesi lazım. Suyun yönetimi sorumluluğu, arızanın, patlakların giderilmesi su parasının tahsilatını yapan büyükşehir belediyesine aittir. Bu konuda ilçe belediyelerinin en küçük müdahale şansı olmuyor” şeklinde konuştu.

Pınarbaşı, 55 milyon TL ihale bedelli su arıtma tesisinin temelinin atıldığını anımsatarak, “Bununla birlikte şebekelerin yenilenmesi için de proje hazırlandı. Hem arıtma tesisi faaliyete geçip hem de şebekeler yenilendiğinde vatandaşımızın su diye bir derdi kalmayacak. Oysa mevcut durumda 40 yıl öncesinin su şebekesi ile bu şehri artık idare edemezsiniz. Borulardaki patlamalar, çatlamalar, çürümeler büyük sıkıntı oluşturuyor. Bizim 150 bin 200 bin nüfuslu bir şehre yetecek kadar suyumuz var. Ancak, su fazla açıldığı zaman oluşan tazyik nedeniyle borular hasar görüyor. Bu nedenle suyu kuvvetli açamıyorlar. Bazı noktalarda yeterince su çıkmıyor” iadelerini kulandı.

“Bizden önce kovalarla su taşınıyordu”

Göreve geldikleri 2009 yılında halkın bidonlarla su taşıdığını anımsatan Pınarbaşı, “Şimdi Allaha şükür biz geldikten sonra kimse evine su taşıma mecburiyetinde kalmadı. Zaman zaman da boru patlakları oluyor. Ancak, bu sürekli değil. Bayramdan önce de yine bir boru patladığı oldu, giderilmesi için ekiplerimiz gece gündüz ŞUSKİ ile görüşme ve vatandaşımızın sorununu çözme çabasındaydı” diye konuştu.

Pınarbaşı, su arıtma tesisi ve şebeke yenileme çalışmaları konusunu yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.