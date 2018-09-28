Birecik'te yeşil alan çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yeşil alan çalışmaları devam ediyor.

Birecik'te, kent sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak için yeşil alan çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı, doğadan uzak, kalabalık, gürültülü ve beton yığınları arasındaki kent yaşamının insanların fiziksel ve psikolojik olarak rahatlayabilme ihtiyaçlarına imkan vermediğini, bu nedenle göreve geldikleri günden itibaren yeşil alanların miktarını artırma konusuna önem verdiklerini belirtti.

İlçede yeşil alanların süreceğini belirten Pınarbaşı, “Biz göreve geldiğimiz 2009 yılında yeşil alanlarımız yok denecek düzeydeydi. Bu nedenle öncelikle Sahil Park Projesini başlattık. Bu proje ile toplamda 10 kilometrelik sahil şeridini yeşille donattık. Kültür merkezimizin yanına iki tane büyük park yaptık. Yine arka taraftaki Gökdoğan Camisinin yanında 2 büyük park oluşturduk. Göreve geldiğimizde 5 ya da 6 tane olan park sayımız Sahil Park hariç 20'ye çıktı. Şu anda eski futbol sahamızın yeri de güzel bir parka dönüştürülüyor. Bunun da ihalesini gerçekleştirdik, altyapısı bitmek üzere. Bunu da dahil ettiğimizde şunu rahatlıkla söyleyebilirim, Birecik'te 4 bin metrekare civarında olan yeşil alan miktarını yaklaşık 400 bin metrekareye çıkarmış olduk” diye konuştu.