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14 Nisan 2017 14:50

Birecik’ten Şanlıurfa’ya kültür gezisi

Birecik ilçe Kaymakamlığı tarafından ilçede eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen kültür gezisiyle, öğrenciler tarihi bölgeleri gezerek öğreniyor.

Birecik’ten Şanlıurfa’ya kültür gezisi

14 Nisan 2017 14:50


Birecik Kaymakamlığı tarafından öğrencilere tarih bilinci aşılamak, kültürel mirası tanıtarak geleceğe taşımak, gençlerin birer kültür elçisi olmalarını sağlamak adı altında düzenlenen gezide, rehber öğretmenler eşliğinde lise 11 ve 12’nci sınıf 2 bin öğrencinin kente tarihi yerleri görerek öğrenmesi amaçlanıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Birecik Belediye Başkanlığı tarafından da desteklenen projede öğrencilerin kendi yaşadıkları topraklarda daha iyi bilgi sahibi olmaları hedefleniyor. Farklı okullardan 2 bin öğrencinin katılacağı gezi, programlı bir şekilde sürüyor. Gezide öncelikle öğrenciler, Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesini geziyor. Ardından Balıklıgöl ve Hz. Eyüp’ün Sabır Makamını gezerek devam eden öğrenciler tarihi mekanlar hakkında da rehber öğretmenler tarafından bilgilendiriliyor. Düzenlenen etkinlikte büyük pay sahibi olan Birecik Kaymakamlığı Proje Ofisi Koordinatörü Mehmet Nuri Kılıç açıklamasında, "İlçemiz orta öğretim okullarının 11 ve 12’nci sınıflarında eğitim ve öğretime devam eden 2 bin öğrencinin tüm masrafı Birecik Proje Ofisinin hazırladığı kültür gezileri projesi kapsamında karşılanmak üzere Şanlıurfa’ya götürülmektedir. Öğrencilerimize tarih bilinci aşılamak, kültürel mirası tanıtarak geleceğe taşımak, gençlerin birer kültür elçisi olmalarını sağlamak amacıyla proje devreye konuldu. Proje, kaymakamlık proje ofisi tarafından yürütülmekte olup, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Birecik Belediye Başkanlığı ve Birecik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir. Gezi, Gaziantep şehir gezisi ve Birecik sahil ve Karkamış Barajı arası tekne turları gezileri ile devam ettirilecektir. Ayrıca proje ofisimiz donanımlı ve uyumlu çalışan ekip arkadaşları yardımı ile ilçemize ve gençlerimize hizmetlerin en güzelini yaparak layık oldukları konuma getireceğiz. Planlanan projelerimiz ilçemizi bir adım daha öne getirerek turizm ve kültürel anlamda ilerlememizi ve tanıtımımızı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.




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