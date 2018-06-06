Birinci olan 700 öğrenci ödüllerini aldı

Eğitime ve öğrencilere yönelik çalışmaları ile gerek bölgede gerek ise Türkiye genelinde adını sıkça duyuran Büyükşehir Belediyesi, gençleri ve öğrencileri motive etmek için birçok projeyi yürütüyor. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile başlattığı ’Birincilik Senden Ödül büyükşehirden’ kampanyası kapsamında kent merkezine bağlı 3 ilçedeki 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden birinci olan 700 gence ödülleri verildi. Ahmet Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleştirilen ödül verme törenine katılarak başarılı olan öğrencileri tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Burada bir konuşma yapan Çiftçi, "Bu önemli günlerde Aileniz ve sevdikleriniz ile Ramazan Bayramını yaşamanızı yüce Rabbimden niyaz ediyorum. İlerleyen günlerde okullarımız sezonu kapatacak ve karneleriniz alacaksınız. İnşallah bu başarılarınız hep daim olur ve her zaman bir ileriye taşırsınız. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sizlere destek vermeye hazırız. Ve destek vereceğiz, yeter ki sizler okullarınızda başarılı olun bu bizler için yeterli. Yaz aylarını güzel geçirmeniz için Büyükşehir Belediyesi olarak spor, kültür, sanat ve gençlik adına birçok kurslar, birçok çalışmalar başlattık. Burada kendinize katkıda bulunacak branşlara yönelmenizi temenni ediyorum" diye konuştu.