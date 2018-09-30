Birinci Takoran Yarı Maratonu tamamlandı

Siverek Belediyesince organize edilen 'Takoran Kültür ve Doğa Festivali' etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarı maraton koşusu tamamlandı.

Nissibi Köprüsü'nde toplanan sporseverler maratona katılmanın heyecanını yaşadı. Yoğun bir sporcu katılımı ile başlayan 21 kilometrelik yarı maraton için 340 sporcunun kayıt yaptığı belirtildi.

Renkli görüntülere sahne olan ve 14 kategoride yapılan maraton koşusunu 180 sporcu tamamlarken, 52 koşucu ise dereceye girdi. Baki (Takoran) Mahallesi'nde tamamlanan maraton koşusunda bitiş noktasına gelen sporcular, mahalle sakinleri tarafından alkışlarla karşılandı.

Yaklaşık 4 saat süren maraton koşusu sırasında yaklaşık 10 noktada su standı kurulurken Ergen ve Divan mahallelerinden geçen sporcular, çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

Maraton sonunda kadınlar kategorisinde Fatma Demir 1'inci olurken, Büşra Nur Koku ikinci, Bahar Atalay ise üçüncülüğü elde etti. Erkekler kategorisinde ise Saffet Erkatmış birinci, Muhammed Can Ağyürek ikinci, Alper Demir üçüncü oldu.

Koşunun sorunsuz olarak tamamlanmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan Sosyal Tesisleri ve Mesire Alanı'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Resul Yılmaz, tüm katılımcılara teşekkür etti.

3 gün süren festivalin sorunsuz olarak tamamlandığına vurgu yapan Başkan Resul Yılmaz, "Bizim bu festivalden beklentilerimiz, amaçlarımız ve hedeflerimiz vardı. Hamdolsun, şu ana kadar üç gün boyunca festival ile ilgili olumsuzluk anlamında hiçbir olay yaşamadık. Bu bizim açımızdan sevindiriciydi. Dolayısıyla bir hedefimize ulaştık" dedi.

"Festivalle doğuyu ve batıyı bütünleştirdik"

Düzenlenen festivalin kardeşlik bağlarını güçlendirdiğine dikkat çeken Yılmaz, "Hedeflerimizden birisi de doğu ile batıyı kaynaştırmak ve bütünleştirmekti. Bugünkü yarı maraton koşusuna ülkemizin her tarafından katılımcıların ve yarışmacıların olması bizim açımızdan ayrıca bir öneme ve değere sahiptir. Bu nedenle de ülkemizin değerli şehirlerinden katılan katılımcıları bir kez daha kutluyorum" diye konuştu.

Festival ile bölgenin tanıtımına katkı sağladıklarını dile getiren Başkan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Temel hedeflerimizden birisi de bu festival vesilesiyle güzel şehrimiz Siverek'i tanıtmaktı. Öyle inanıyorum ki bunu da başardık, hedeflerimizden birisi bu idi. Bu hedefimizi de gerçekleştirmiş olduk. Siverek, sosyal yapısıyla, gelenek görenekleri, adetleriyle, nevi şahsına münhasır kimliğiyle, doğal güzellikleriyle, bu coğrafyanın yetiştirdiği mert insanları, bilim insanları, sanatçıları ve sanatkarlarıyla farklı bir coğrafyadır. Biz istedik ki, bütün bu zenginliklere bir yenisini katalım, var olan doğal güzelliklerimizi önce ülkemizin insanlarına, ardından dünya insanlığına tanıtalım. Muhteşem Takoran Vadisi'ndeki kanyonları, koyları, batık kiliseleri ve muhteşem tadına doyulmaz, seyri doyumsuz doğal güzellikleri insanlara tanıtalım istedik."

Festivale beklentilerinin üstünde bir katılım olduğunu belirten Yılmaz, memnun olduklarını söyledi.

"Şanlıurfa ve Siverek tarihi kentlerdir"

Şanlıurfa ve Siverek ilçesinin tarihi kentler olduğunu söyleyen Başkan Resul Yılmaz, "Şanlıurfa'mızın birçok değeri var, özellikle turizm potansiyeli açısından yeni keşfedilmiş, yeni farkına varılmış değerlerimiz ve zenginliklerimiz var. Bunlardan birisi Göbeklitepe'dir. Tarihin sıfır noktası diye tabir edebileceğimiz Göbeklitepe'ye sahibiz. Yine buğdayın ilk yetiştirildiği yer Siverek'tir, Karacadağ'dır. Buraları da inşallah insanlığa tanıtacağız. Urfa'mızın İbrahim Peygamber makamı var, Halfeti'si var ve hiç şüphesiz artık Takoran Vadisi var. İstedik ki ekonomimizi çeşitlendirelim, sadece hayvancılığa dayalı, tarıma dayalı bir ekonomi ile bu ili kalkındırmamız mümkün değil. Son olarak ülkemiz ve bölgemiz açısından çok önemli gördüğüm bir kaç cümleyi sizlerle paylaşmak isterim. Bu topraklarda yaşayan ister Türk olsun, ister Arap olsun, ister Kürt olsun, ister Zaza olsun. Hangi dili konuşursa konuşsun bu topraklara ait büyük medeniyetin çocuklarıyız ve temsilcileriyiz. Bunun da dünya tarafından böyle bilinmesini isteriz" ifadelerini kullandı.

Dereceye girenlere ödülleri ve madalyaları Belediye Başkanı Resul Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Koşuya katılan sporseverler, günün yorgunluğunu davul zurna eşliğinde halay çekerek atmaya çalıştı.

Düzenlenen ödül töreninin ardından sporcular ve alanda toplanan vatandaşlar, vapur ile Takoran Vadisi'nde geziye çıktı.