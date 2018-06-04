Birlik ve beraberlik sofrasında yüzlerce kişi buluştu

Kurulun iftar sofrasında yüzlerce kişi buluştu.

Ceylanpınar Belediyesi’nin 11 ayın sultanı Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında ilçede iftar sofraları kurmaya devam ediyor. Ay sonuna kadar sürecek iftar sofralarından birisini Ceylan İlkokulu’nda kuran Ceylanpınar Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel eski ramazanları yaşatarak vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatıyor.

Yoğun ilgi

Ceylanpınar Belediyesi ilçe merkezi ve mahallelerinde verdiği iftar sofrası kapsamında dün akşam Ceylan İlkokulunda 750 kişilik iftar sofrası kurdu. Ceylanpınar Belediyesi tarafından Ceylan İlkokulu bahçesinde verilen iftar yemeğine mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de katıldığı iftar sofrasında hocanın okuduğu ezan ve dualarla vatandaşlar orucunu açtı.

"Gemi kaptanı Erdoğan olmasaydı bizde Suriye gibi olabilirdik"

Başkan Menderes Atilla, Ak Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidarda olmasaydı Türkiye’nin de Suriye’ye benzeyeceğine dikkat çekti. Atilla, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar çadırı geleneğimizi devam ettiriyoruz. Ramazan ayı, sevgi ve hoşgörü duygularının yoğun olarak yaşandığı bir ay. İftar çadırlarımızda bu duyguların en güzel şekliyle vatandaşlarımızla yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde lokmalarımızı paylaşıyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde bir yudum su ve kuru ekmek iftarlarını açan Müslümanlar var. Onun için bizim bu nimetlerimize şükür etmemiz lazım. Bakın bugün açık alanda hiçbir korku ve kısıtlama olmadan iftarımızı yapıyoruz. Tabii ki biz bunları liderimiz Recep Tayyip Erdoğan sayesinde yapıyoruz. Bugün gemimizin kaptanı Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı biz de Suriye gibi olabilirdik. Bakıyorsunuz bugün Filisten’deki, Suriye’deki Müslümanlar iftar açarken bir bomba düşüyor. Ama hamt olsun bizim öyle bir sorunumuz yok. Bunu da liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a borçluyuz" diye konuştu.