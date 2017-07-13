Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2017 11:14

Biter 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anması

AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, 15 Temmuz zaferinin, milletin darbecilere ve darbe heveslilerine verdiği büyük bir ders olarak tarihteki yerini aldığını bildirdi.

Biter 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anması

13 Temmuz 2017 11:14


Kadın kolları Başkanı Huriye Biter, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, o gece milletin kararlılığı karşısında ne silah, ne tank, ne helikopter, ne de uçakların işe yaramadığını hatırlattı. En kritik makam ve noktaları ele geçirerek, ülkeyi işgale kalkışan teröristleri canları pahasına durduran kahramanların hiçbir zaman unutmayacağını kaydeden Biter, “Henüz bıyıkları bile terlememiş gencinden yaşlısına, işçisinden patronuna her kesimden vatan sevdalısı, darbeciler karşısında tek vücut olmuştur. Milletimizin 15 Temmuz günü darbecilere ve darbe heveslilerine verdiği bu büyük ders, şanlı tarihimizdeki yerini almıştır. Bu destan her daim hatırlanacaktır” dedi.


O gece kazanılan büyük zaferin, milletin kendi iradesine sahip çıkma kararlılığının da en güçlü ispatı olduğunu vurgulayan Biter, "Ülkemize ve milletimize yönelik saldırılar, tuzaklar, ihanetler tarih boyunca hep devam etmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimi belki de bu ihanetlerin en büyüğüdür. Ülkemizin 15 yıllık AK Parti iktidarında elde ettiği istikrar ve güven ortamını bozup, Türkiye’yi kaos ortamına sürükleme hedefinde olanlar, bu emellerine asla ulaşamayacaklardır. Türkiye bu uğurda bugüne kadar büyük bedeller ödemiş, bundan sonra da ödemeye ödetmeye hazırdır. Tüm bu duygu ve düşüncelerle, vatan, millet, bayrak ve ezan için canını feda eden şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
43
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    43°C
  • Cuma
    Sıcak
    42°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    42°C
  • Pazar
    Sıcak
    42°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 ŞEVVÂL 1438
  • 13 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:08
  • Güneş :05:08
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:33
  • Akşam :19:54
  • Yatsı :21:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!