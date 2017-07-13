Biter 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anması

Kadın kolları Başkanı Huriye Biter, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, o gece milletin kararlılığı karşısında ne silah, ne tank, ne helikopter, ne de uçakların işe yaramadığını hatırlattı. En kritik makam ve noktaları ele geçirerek, ülkeyi işgale kalkışan teröristleri canları pahasına durduran kahramanların hiçbir zaman unutmayacağını kaydeden Biter, “Henüz bıyıkları bile terlememiş gencinden yaşlısına, işçisinden patronuna her kesimden vatan sevdalısı, darbeciler karşısında tek vücut olmuştur. Milletimizin 15 Temmuz günü darbecilere ve darbe heveslilerine verdiği bu büyük ders, şanlı tarihimizdeki yerini almıştır. Bu destan her daim hatırlanacaktır” dedi.

O gece kazanılan büyük zaferin, milletin kendi iradesine sahip çıkma kararlılığının da en güçlü ispatı olduğunu vurgulayan Biter, "Ülkemize ve milletimize yönelik saldırılar, tuzaklar, ihanetler tarih boyunca hep devam etmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimi belki de bu ihanetlerin en büyüğüdür. Ülkemizin 15 yıllık AK Parti iktidarında elde ettiği istikrar ve güven ortamını bozup, Türkiye’yi kaos ortamına sürükleme hedefinde olanlar, bu emellerine asla ulaşamayacaklardır. Türkiye bu uğurda bugüne kadar büyük bedeller ödemiş, bundan sonra da ödemeye ödetmeye hazırdır. Tüm bu duygu ve düşüncelerle, vatan, millet, bayrak ve ezan için canını feda eden şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" diye konuştu.