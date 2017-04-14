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14 Nisan 2017 13:12

Biter Harran’da tüm kadınları sandık başına davet etti

AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, ev ziyaretleriyle kadınlara yeni anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemini anlatıyor.

Biter Harran’da tüm kadınları sandık başına davet etti

14 Nisan 2017 13:12


AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, Harran’ın merkez ve kırsal mahallelerinde sürdürdüğü ev ziyaretleriyle kadınlara yeni anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemini tüm detaylarıyla anlatmaya devam ediyor. 16 Nisan’da Türkiye’nin geleceği için evet diyeceğini belirten Kolları Başkanı Huriye Biter, “Önümüzde tarihi bir fırsat var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgi ve güven sayesinde Türkiye’nin büyümesi hızlanacak, hizmetlerin önündeki bürokratik engeller kalkacak. Türkiye çağ atlayacak” dedi. Kolları Başkanı Huriye Biter, beraberindeki çalışma arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinde, Harran’ın AK oyların lideri bir kent olduğunu anımsatarak, “Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerde de ilçemizde kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla herkes sandığa giderek, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de kendine yakışanı yapacaktır” diye konuştu. AK Partinin kadınlara yönelik bugüne kadar gerçekleştirdiği düzenlemeler hakkında bilgi verdikten sonra, yeni anayasada kadının yerini de anlatan Biter, “Bugüne kadar getirilen haklar, yeni Anayasa ile tam güvence altına alınacak. Kadınlarımızın geleceğini aydınlatan AK Parti, yeni düzenlemelerle de kadın haklarını taçlandıracaktır. Bugüne kadar partilerin kadın haklarına yönelik çalışmaları hep seçim vaatlerinde kaldı. Oysa AK Parti bunları icraata döktü. Erken evliliklerin önlenmesi, kadınların eğitim imkanlarından mahrum kalması, iş hayatına katılım, şiddete karşı kadının korunması ve doğum izinleri gibi birçok düzenlemede AK Partinin imzası var” şeklinde konuştu.


Kadınların yeni Anayasa ile ilgili tüm sorularını da yanıtlayan Başkan Huriye Biter, çağdaş olduklarından söz edenlerin bugüne kadar yapamadıklarını AK Parti iktidarının yaptığını anımsatarak, “Vatandaşımız bütün bunları görüyor. Ülkelerin gelişmişlik göstergelerinde kadına verilen önem en önemli kriterlerden birini oluşturmaktadır. Bu hakları vererek, ezilen, horlanan kadını toplumun baş tacı yapan partimiz bu konuda tam anlamıyla bir devrim gerçekleştirmiştir” dedi.


Huriye Biter, 16 Nisan Pazar günü bir parti seçimi olmayacağını, Türkiye’nin geleceğinin oylanacağını belirterek, tüm kadınları sandık başına davet etti.




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