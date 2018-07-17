Bölgenin İlk ‘Millet Kıraathanesi’ Ceylanpınar’da Açıldı

Seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Millet Kıraathanesi” Ceylanpınar’da hayata geçirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Bahçesi’nde açılan ve bölgenin ilk “Millet Kıraathanesi”nde kitaplar ve dinlenme alanları bulunuyor. Kitap okumak için gelenlere, görevliler tarafından ücretsiz ikram servisinde de bulunuluyor.

Ceylanpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kılıç yaptığı konuşmada, kıraathaneye gelen kişilerin kitap okuyup, ikramlarından faydalanabileceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Millet Kıraathanesi” projesini hayata geçirdiklerini belirten Kılıç, “Şanlıurfa Valimiz Abdullah Erin ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Şerafettin Turan’ın katkılarıyla açılışını yaptığımız Millet kıraathanesi, hayırlı bir iş, güzel bir düşünce. Cumhurbaşkanımızın derdi Türk gençliğinin bilgiyle, kültürle donanmasıdır. Osmanlı döneminde de kıraathane kültürü vardı. Okuma salonu olarak açılmış kıraathaneler kahvehanelere dönüşmüş. Sadece sohbet edilen, çay, kahve içilen ortamlara dönüştürülmüş. Cumhurbaşkanımızın arzusu zamanın boşa geçirilmemesidir. Biz bu projeyi çok benimsedik” dedi.

Kılıç “Millet Kıraathanesi’nde e-kütüphane de bulunuyor. Gelenler, ikramlarımızı müdürlüğümüzün imkanlarıyla tüketebilecekler. Dinlenebilinen, kitap okunabilen, çayın, kahvenin içilebileceği bir mekandır. Burası bir kütüphane değildir, sadece öğrencilere değil halka da açıktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından “Millet Kıraathanesi”nin açılış kurdelesi kesildi ve vatandaşlar kıraathaneyi gezdi.