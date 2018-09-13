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Bozova'da alt yapı çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Bozova’nın alt yapı sorunlarını ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Bozova'nın alt yapı sorunlarını ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor.


Bozova ilçe genelinde bugüne kadar toplamda 33 bin 953 metre içme suyu hat döşemesi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde sürdürülen içme suyu hat döşeme ve gurup içme suyu projeleri sayesinde Bozovalıları içme suyuna kavuşturdu. Ayrıca kırsal mahallelere içme suyu ulaşımı anlamında da içme suyu depoları da yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların yaşam kalitesini artırdı. Bozova ilçesinde devam eden çalışmalar neticesinde 24 bin 815 metre kanalizasyon hattı döşenirken 3 bin 600 metre yağmur suyu hattı uygulaması da tamamlandı.

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