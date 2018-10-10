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Bozova'da katık atık tesisin temeli atıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bozova’da katı atık tesislerinin temelini attı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bozova'da katı atık tesislerinin temelini attı.


Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde kurduğu katı atık aktarma istasyonlarından aldığı çöpleri, şehir merkezine nakil ederek burada enerjiye dönüştürüyor. Bozova'da aynı hizmeti faaliyete geçirmek için katı atık tesisleri temelini attı.


Tesisin temel atımı gerçekleştirildi


Bozova Suruç yolu 3. kilometresinde yapımı planlanan tesisin temel atımı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker, AK Parti Bozova İlçe Başkanı Süleyman Deveci, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Şefik Bakay, Şanlıurfa Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Nihat Taş, Kent Konseyi Başkanı Erkan Sözen ve Bozovalı vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.


“Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz”


Kent merkezi ve ilçelerde çalışmalarına devam ettiklerini belirten Çiftçi, "Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu tür algılara bakarak moralimizi bozacak değiliz. İnsanlarımız bizden hizmet bekliyor ve hizmeti şehrimizde yaşayan 1 milyon 945 bin vatandaşımıza ulaştırmak için çaba gösteriyoruz" diye konuştu.

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