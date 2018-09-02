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02 Eylül 2018 13:50

Bozovalılardan Büyükşehir’e tam not

Şehir merkezi bazında Türkiye’nin en büyük yeşil alan projesini hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde de kent parkları yaparak kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırıyor.

Bozovalılardan Büyükşehir’e tam not

02 Eylül 2018 13:50


Bozova’da 28 bin metrekarelik yeşil alanı oluşturan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini yükselmek adına tüm ilçelere yapacağı projeleri bir bir tamamlıyor. İçerisinde oyun alanları, kamelya, piknik tipi banklar, ahşaplı bank ve yürüyüş bantlarının yer aldığı modern kent parkı 28 Bin metrekarelik alanda kurulurken yine ilçenin ulaşım açısından en elverişli alanına inşa edildi. Sıcak iklim kuşağında bulunan Şanlıurfa’da yeşil alan eksikliğini gidermek adına her ilçeye Kent parkları yapan çıkan Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmaları ile takdir topladı. Çalışmalardan memnun olan Bozovalılar ilçenin yıllardır parka ihtiyacı olduğunun bununda Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile yapıldığına dikkat çekti.


Ayrıca yine her ilçede başlatılan mezarlık iyileştirme çalışmaları kapsamında büyük bir tahrip gören Bozova Asri mezarlığı da Büyükşehir Belediyesince onarıldı.




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