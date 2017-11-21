Büyükelçilerden, Mozaik Çalıştayına tam not

Bir dizi gezi ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger başkanlığındaki AB’nin 24 ülke büyükelçisi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ’Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştay’ını gezerek organizasyona hayran kaldıklarını dile getirdi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi tarafından karşılanan heyet ilk olarak onurlarına düzenlenen geceye katıldı. Gecede Şanlıurfa yöresine ait müzik eşliğinde yemek yeme imkanı bulan Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve büyükelçiler, Şanlıurfa’da olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi. Gecede "Peygamberler şehri, kültür, mozaik ve müzik şehri Şanlıurfa’ya hoş geldiniz" diyerek büyükelçilere seslenen Başkan Nihat Çiftçi, "Büyükelçilerimizi Şanlıurfa’da ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu vesile ile misafirlerimiz Şanlıurfa’yı daha yakından tanıma imkanı bulacak. Şehrimiz tanınmaya değer bir şehirdir. 12 bin yıllık tarihi olan bir şehirdir" dedi.

Vali Abdullah Erin ise Şanlıurfa’nın Türkiye’nin ve dünyanın sayılı medeniyet ve hoş görü şehirlerinin başında yer aldığını belirtti. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ve büyükelçiler daha sonra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M. Emin Özçınar ve Mahmut Kırıkçı’nın eşliğinde Şanlıurfa Müzesi ve Türkiye’nin en büyük arkeoloji müzesi olan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesini gezdi. Tarihi eserleri yerinde görerek hayranlıklarını gizlemeyen heyet, Şanlıurfa’nın tarihte çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Gezi temasları çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilki düzenlenen ’Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması’ buluşmasının saha çalışmasını gezen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ve büyükelçiler, programa katılım sağlayan mozaik sanatçıları ile birlikte bol bol fotoğraf çektirdi.

“Şanlıurfa, Unesco dünya mirası adaylığını gerçekten hak ediliyor”

Temaslarının ardından bir değerlendirme yaparak Şanlıurfa’da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, "Harika ve heyecan verici bir akşam geçirdik. Muhteşem yemekler yedik. Ama daha etkileyici olan bilmediğimiz müzikti. Şanlıurfa, Unesco dünya mirası adaylığı gerçekten hak ediyor.

Öte yandan çok uzun zamandır gördüğüm en etkileyici ve en çekici müzelerden biri. Burası, sadece 12 bin yıl öncesindeki sanatı ve sanatın ifadesini göstermekle kalmıyor aynı zamanda da tam anlamıyla canlı bir müze. Çünkü insanların buraya gelip mozaik yaparak sanat üretmesine vesile oluyor. Hem sanatı hem sanat eserini gösterebildiğiniz ama aynı zamanda da sanat oluşturabildiğiniz bir müze var Şanlıurfa’da. Bence bu iki unsuru bir araya getirmek mükemmel bir fikir" diye konuştu.